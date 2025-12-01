Concurso Vidrieras Navideñas: hoy abre la inscripción

El Gobierno Municipal de Rafaela, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo y la Secretaría de Educación y Cultura, invita a todos los comercios de la ciudad a participar del Concurso de Vidrieras Navideñas 2025. La propuesta tiene como objetivo recuperar la tradición, llenar de espíritu festivo los espacios comerciales y sumar color, creatividad y calidez a cada rincón de la ciudad durante las fiestas.

Dicho concurso es gratuito y podrán participar todos los comercios que cuenten con una vidriera visible desde la vía pública así como habilitación municipal vigente.

Con la intención de generar una participación equitativa se han establecido dos categorías:

Categoría A: comercios grandes (más de 3 empleados)

Categoría B: comercios pequeños (hasta 3 empleados)



La inscripción estará habilitada del 1 al 15 de diciembre, a través del siguiente formulario digital: https://docs.google.com/forms/d/1ce5r1BSmKWTvcudw4nSNVoxTKzGO1JIAOMCrqbLdI5I/viewform?edit_requested=true&pli=1

Cada comercio deberá completar el formulario y adjuntar dos fotografías de su vidriera decorada (una horizontal y una vertical) sin filtros ni marcas de agua.

Calendario de participación

Montaje de vidrieras: hasta el 15 de diciembre

Permanencia obligatoria: del 15 de diciembre al 06 de enero

Votación del público: del 16 de diciembre al 28 de diciembre, a las 23:59

Anuncio de ganadores: 06 de enero de 2026

Las fotografías oficiales serán publicadas en una galería digital abierta para la votación ciudadana. En tanto que el jurado podrá visitar los comercios en cualquier momento dentro del período establecido.

Criterios de evaluación y votación del público

El jurado evaluará los siguientes ítems: creatividad e innovación; composición estética e iluminación; identidad navideña y espíritu festivo; uso de materiales sustentables o reciclados; trabajo artesanal y aportes propios del comercio.

El público podrá votar a través de un formulario en línea disponible en las redes oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo.

Premiación

Categoría A - comercios grandes

1.° premio: $500.000 + pintura del frente

2.° premio: $300.000

3.° premio: $200.000

Categoría B - comercios pequeños

1° premio: $500.000 + pintura del frente

2° premio: $300.000

3° premio: $200.000

Premio del público

A los dos comercios más votados, $250.000 para cada uno. En caso de coincidencia entre jurado y público, el comercio podrá recibir ambos premios.

Consultas: Las consultas deberán realizarse exclusivamente al número oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo (3492 303 847) hasta el 15 de diciembre.