Otro que viene a oxigenar a Viotti: Augusto Rolando asumirá en la Subsecretaría de Empleo,

El actual concejal, que en pocos días termina su mandato, rindió satisfactoriamente el examen de lealtad al que fue sometido (e inexplicablemente ninguneado) y asumirá la próxima semana en la Subsecretaría de Empleo de la Municipalidad. Se trata de otro de los nombres que vienen a oxigenar un gobierno alicaído y criticado, como lo es el del Intendente Viotti.

Rolando es un dirigente de valía y capacidad que, si escapa a los celos del poder que la actual administración tiene, será una pieza importante; su ingreso es auspicioso, y no se puede considerar el cargo que le asignan como un "invento" o premio de consuelo, todo lo contrario.

Desde que perdió las elecciones de medio término y, después de la paliza que LLA le dio a la actual administración en las elecciones generales del 26 de octubre, Viotti procura renovar su gabinete con figuras que no estén desgastadas y que sean bien recibidas por la gente.