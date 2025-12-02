La obra de veredas finaliza su etapa en el sector de Museo y retoma el 5 de enero

La Municipalidad de Rafaela comunicó que este martes finalizaron las tareas de rotura, y se continúa con la preparación para tareas de colocación de baldosas y terminaciones. ubicada frente al Museo Municipal, correspondientes al plan de renovación de veredas del área central.

Con esta etapa concluida, no habrá nuevas intervenciones de demolición en los próximos días, lo que permitirá garantizar la circulación peatonal y el normal funcionamiento de los accesos al Museo y a los comercios del sector.

La obra entrará en un receso operativo durante fin de año y será retomada el 5 de enero, fecha en la que comenzará la ejecusion de trabajos programados por ASSA y el municipio.

Estas tareas se enmarcan en el proyecto municipal de puesta en valor de las veredas del centro, cuyo objetivo es mejorar la accesibilidad, ordenar la circulación peatonal y renovar espacios de alto tránsito vinculados a la actividad cultural y comercial.

La Municipalidad agradece la comprensión de vecinos y comerciantes y destaca que estos trabajos permitirán contar con veredas más seguras, modernas y uniformes para toda la comunidad.