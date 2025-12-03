Jalil marca diferencias internas y sorprende al comparar a Néstor Kirchner con Milei

Jalil afirmó que Néstor Kirchner y Javier Milei son “muy parecidos” en su manejo de los recursos y la búsqueda del superávit.

Diferenció claramente los estilos de gobierno de Néstor y Cristina Fernández.

Planteó que el peronismo debe reenfocar su agenda en producción, empleo y confianza.

Sostuvo que Milei ganó por la baja de la inflación y porque generó “esperanza”.

Marcó que el diálogo produce mejores resultados que el conflicto, y cuestionó el freno a la obra pública.

Reivindicó su gestión en Catamarca con prioridad en mejorar la calidad de vida y evitar la polarización.

En un escenario político atravesado por reposicionamientos y tensiones dentro del peronismo, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, introdujo una comparación inesperada que agitó el debate interno: aseguró que Néstor Kirchner y Javier Milei comparten rasgos similares en su forma de gestionar los recursos y en su búsqueda del superávit fiscal. El planteo, lejos de ser una frase aislada, se inscribe en una serie de definiciones con las que el mandatario catamarqueño busca instalar una línea de interpretación distinta sobre el rol del peronismo y su futuro inmediato.

Según su análisis, “desde el vamos, Néstor y Cristina siempre fueron distintos”, tanto en el estilo personal como en la lógica de gobierno. Allí ubicó la primera ruptura conceptual: mientras que Cristina Fernández de Kirchner desarrolló un modelo político más confrontativo, Néstor —a juicio de Jalil— priorizaba ciertos principios de equilibrio fiscal que hoy identifica también en la administración de Milei. La mención no es menor, y en buena medida coloca al expresidente peronista en un lugar de coincidencias técnicas con un gobierno al que la mayoría del PJ cuestiona con dureza.

En ese contexto, Jalil subrayó que el peronismo debe reenfocar su agenda, no sobre consignas históricas sino sobre desafíos actuales. Producción, empleo y confianza fueron los tres pilares que eligió para describir aquello que, a su entender, debería constituir la brújula del espacio. Con tono autocrítico, reconoció que “el peronismo no resolvió los problemas” y advirtió que antes de proponer soluciones se debe asumir esa responsabilidad interna. Sus declaraciones, difundidas por la agencia NA, se dan en momentos donde distintos gobernadores buscan diferenciarse entre sí y evitar quedar atrapados en la disputa nacional entre kirchnerismo y libertarios.

El mandatario catamarqueño no ocultó su visión pragmática sobre el vínculo con la Casa Rosada. Afirmó que Milei “ganó porque bajó la inflación y porque hay esperanza”, y señaló que una parte de la sociedad “ya no discute el estilo, sino los resultados”. La legitimidad de gestión, más que la identidad ideológica, aparece como un eje central para Jalil, que gobierna una provincia donde la estabilidad fiscal y la previsibilidad económica se convirtieron en banderas propias.

Sin embargo, no todo fueron coincidencias. Jalil remarcó una diferencia sustancial con el Presidente: la necesidad del diálogo como método de construcción política. Advirtió que “siempre tiene mejor resultado el diálogo que el conflicto” y que, en su experiencia como gobernador, advertir a los funcionarios nacionales sobre las consecuencias de frenar la obra pública es parte de un ejercicio de responsabilidad. Estas afirmaciones funcionan como una crítica indirecta al enfoque más rupturista del Gobierno nacional, especialmente en áreas donde las provincias dependen en gran medida de la inversión centralizada.

Jalil también aclaró que su mandato no se limita a quienes lo votaron. “Yo gobierno para la mayoría que me votó y para los que no lo hicieron, también”, sostuvo, reafirmando una mirada institucional que busca despegarse de las lógicas de polarización. En esa línea, expuso que su principal prioridad es mejorar la calidad de vida en Catamarca, aun cuando a nivel nacional el clima político se mantenga áspero.

Con sus declaraciones, el gobernador se posiciona como una voz que intenta redefinir la identidad peronista desde un lugar más tecnocrático y menos confrontativo. La comparación entre Néstor Kirchner y Milei no solo busca provocar reflexión dentro del PJ, sino también establecer un puente discursivo hacia sectores que ven en el equilibrio fiscal una condición indispensable para la recuperación económica.