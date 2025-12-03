Francisco Morchio sacude el tablero y consolida a La Libertad Avanza como primera minoría en Diputados

Francisco Morchio se incorporó al bloque libertario y permitió consolidar la primera minoría en Diputados.

Tres diputados catamarqueños se apartaron de Unión por la Patria y formaron el bloque “Elijo Catamarca”.

La Libertad Avanza alcanzó 95 bancas y se convirtió en el bloque más numeroso.

Las nuevas adhesiones se suman a recientes incorporaciones del PRO y de sectores radicales disidentes.

El Gobierno prepara un temario de extraordinarias con Presupuesto, reforma laboral y Código Penal.

Los bloques provinciales emergen como actores centrales en la construcción de mayorías.

La Cámara de Diputados atraviesa una reconfiguración acelerada tras una serie de movimientos que alteraron el mapa político interno y dieron a La Libertad Avanza (LLA) la cantidad de bancas necesaria para convertirse en la primera minoría. El protagonista central de este viraje fue el diputado entrerriano Francisco Morchio, quien anunció su incorporación al bloque oficialista, un paso que desencadenó celebraciones en el entorno presidencial y consolidó el avance libertario en la Cámara baja.

Morchio, hombre políticamente alineado con el gobernador Rogelio Frigerio, dejó el espacio comandado por Miguel Ángel Pichetto para sumarse a las filas libertarias. Su decisión se conoció horas después de otro movimiento significativo: la salida de tres diputados catamarqueños de Unión por la Patria (UxP) para formar un bloque propio. La combinación de ambos hechos terminó de inclinar la balanza en favor del oficialismo.

El corrimiento más temprano de la jornada provino de Catamarca. Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y el diputado electo Fernando Monguillot notificaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, la creación del bloque “Elijo Catamarca”. Los tres legisladores, vinculados al gobernador Raúl Jalil, oficializaron la ruptura mediante una carta donde comunicaron la conformación del nuevo espacio y la designación de Monguillot como su presidente. La escisión debilitó aún más al kirchnerismo, que hasta ese momento retenía el rol de primera minoría.

El desembarco de Morchio en el oficialismo, sin embargo, fue el movimiento decisivo. Su llegada elevó el número de diputados libertarios a 95, cifra que convierte al bloque en el más numeroso. La noticia tuvo rápida repercusión: Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA, publicó un mensaje de bienvenida en la red social X celebrando la incorporación. “Con tu aporte valioso, estaríamos alcanzando la primera minoría”, escribió. Minutos después, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje y sentenció: “Primera minoría, confirmado”.

El avance libertario forma parte de una estrategia sostenida desde las últimas semanas, en las que LLA sumó once ex aliados, incluidos ocho legisladores provenientes del PRO alineados con Patricia Bullrich y tres radicales disidentes conocidos como los “radicales con peluca”. Paralelamente, el oficialismo siguió de cerca los movimientos al interior del peronismo, especialmente en provincias donde el vínculo con el kirchnerismo se debilitaba. La fractura catamarqueña terminó de confirmar ese diagnóstico.

Aunque el periodo ordinario concluyó y el Ejecutivo todavía no convocó a sesiones extraordinarias, el clima parlamentario sigue activo. Los movimientos se dan en la antesala de la jura de los nuevos diputados electos, prevista para este miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana, lo que agrega un condimento estratégico a cada incorporación o ruptura.

El fortalecimiento del bloque libertario se da en un momento clave: el Poder Ejecutivo prepara una agenda de extraordinarias que incluye el tratamiento del Presupuesto 2026, la reforma laboral, el nuevo Código Penal y una eventual reforma tributaria. Contar con la primera minoría le permite a La Libertad Avanza encarar estas discusiones desde una posición de ventaja, aunque no asegura mayorías automáticas. La construcción de acuerdos seguirá siendo indispensable.

En este escenario, los bloques provinciales cobran un rol determinante. Provincias Unidas —conducido por los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe)— y la versión ampliada de Innovación Federal —que agrupa a los mandatarios de Salta, Misiones, Neuquén, Catamarca y Tucumán— emergen como espacios clave. Ninguno de estos grupos anticipa, por el momento, una confrontación abierta con Milei, lo que podría facilitar los números para el oficialismo.

Con la incorporación de Francisco Morchio y la fractura en sectores del peronismo, La Libertad Avanza entra en una nueva etapa de consolidación parlamentaria. Aunque lejos de la mayoría absoluta, el oficialismo logra un avance político que podría ser determinante para el curso de su agenda legislativa de verano.