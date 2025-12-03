Dellasanta: “La obra de la plaza 25 de Mayo es el ejemplo de la no gestión del gobierno de Viotti”

En una extensa charla con R24N, Fabricio Dellasanta se explaya sobre diversos temas de la ciudad. Comparte su opinión sobre la asunción de Fernando Muriel en el Ejecutivo local, la obra de recambio de las veredas en el centro, la Plaza 25 de Mayo y promete que su primer proyecto será que los concejales se reduzcan el sueldo a la mitad. Un Dellasanta frontal, como siempre, sin pelos en la lengua y dispuesto a asumir en pocos días, busca que muchos aspectos de la vieja política cambien para siempre en la ciudad.

“Lo dije y lo cumplo, el primer proyecto es que los concejales se bajen el sueldo”.