Una más y va....: La Plaza quedó a oscuras durante toda la noche

La gestión del gobierno de Viotti enfrenta críticas por deficiencias en la administración municipal, evidenciadas en la esperada finalización de las obras en la Plaza 25 de Mayo. Este emblemático espacio público, uno de los más transitados en Rafaela, sufrió un apagón el martes por la noche, generando preocupaciones sobre la seguridad en la zona.



Un fallo en el sistema de tendido eléctrico subterráneo provocó que la plaza quedara sin iluminación, dejando solo dos reflectores encendidos: uno en la esquina de Lavalle y San Martín, y otro frente a la Catedral.



La Municipalidad de Rafaela comunicó que el corte se debió a un inconveniente en el sistema eléctrico que afecta tanto a la plaza como a áreas cercanas. Equipos de la municipalidad y de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabajaron en el lugar para identificar y reparar el problema. Las autoridades prometieron ofrecer actualizaciones a medida que se disponga de información adicional.

Pasadas las dos de la mañana, el problema no había sido solucionado, la plaza estaba a oscuras y las soluciones no llegaban. Esperemos que durante el día de hoy se pueda solucionar.