Cada 3 de diciembre, Argentina celebra el Día Nacional de la Producción Orgánica, una fecha que invita a reconocer y promover los sistemas productivos que cuidan el ambiente, protegen la salud y fortalecen las economías locales.

En este marco, la Municipalidad de Rafaela, a través del Instituto para el Desarrollo Sustentable, destaca el trabajo sostenido que la ciudad viene realizando para impulsar prácticas responsables y acompañar a quienes eligen emprender de manera verde.

La producción orgánica se basa en métodos que promueven la biodiversidad, fortalecen la fertilidad natural del suelo y garantizan alimentos más saludables. Este enfoque no solo aporta beneficios ambientales y sociales, sino que abre oportunidades de empleo verde, innovación y desarrollo económico sustentable.

En Rafaela, numerosos vecinos y vecinas ya desarrollan acciones o proyectos vinculados a la producción orgánica, las huertas urbanas, la jardinería sustentable y la elaboración de productos naturales.

Desde capacitaciones hasta ferias, espacios de comercialización, huertas comunitarias y asesoramiento técnico, el municipio continúa acompañando a quienes transforman el cuidado del ambiente en una oportunidad de desarrollo económico, familiar y comunitario.

Feria Desde el Origen

Se consolidó como un espacio clave para promover la producción de alimentos orgánicos, visibilizar emprendimientos locales y sumar nuevos productores a la red verde.

En 2025 se realizaron 18 ediciones, que convocaron a más de 18.000 vecinos y vecinas. Actualmente la red cuenta con numerosos emprendedores que reciben acompañamiento del IDSR.

Se puede encontrar información de los emprendimientos en este link: t.ly/kcalo

Talleres de huerta y compostaje

Los talleres de huerta y compost son espacios que el ciudadano demanda mucho, y que valora con su participación. Cada taller busca fortalecer la relación entre los ciudadanos y el cuidado del ambiente, favoreciendo la educación y la alimentación sustentable y saludable.

Sobre la base del trabajo articulado, en lo que va del año se realizaron un total de 13 talleres. En 11 sedes vecinales de los barrios: Ilolay, Güemes, Fátima, Guillermo Lehmann, Jardín, Sarmiento, Villa Rosas, San José, Mora, 30 de Octubre y Mosconi. En la institución Iniciativa Solidaria y en Fundación SEOM.

Escuela Municipal de Agroecología y Jardinería

La Escuela Municipal de Agroecología y Jardinería nació del diálogo con la ciudadanía y el intercambio con agrupaciones interesadas en prácticas sustentables. Ofrece propuestas formativas intensivas que combinan teoría y práctica vinculadas con la jardinería sustentable y la huerta agroecológica. Más de 60 personas se capacitaron en el año 2025.

Huerta SISU y huertas comunitarias

Rafaela también impulsa proyectos agroecológicos de carácter comunitario. La Huerta SISU nació para acompañar a familias participantes mediante la producción de alimentos. Con el tiempo, avanzó hacia la venta al público, transformándose en un emprendimiento local que demuestra el potencial social y económico de la agroecología.

Asimismo, el municipio acompaña el desarrollo de huertas comunitarias, como la del Hogar Magdalena de Lorenzi, promoviendo espacios de trabajo colectivo, aprendizaje y producción orgánica.

Entrega de semillas para promover la producción local

Como parte de las políticas para fortalecer la alimentación saludable y las prácticas agroecológicas, se lleva adelante la entrega de kits de semillas de manera gratuita a huertas domiciliarias, institucionales y comunitarias.

Estos kits permiten que cada vez más familias inicien o profundicen sus huertas, generando espacios de encuentro, autonomía alimentaria y producción sustentable en distintos barrios de la ciudad. En el año 2025 se entregaron más de 6000 kits, llegando a más de 13500 personas de todos los barrios de la ciudad.

Un compromiso que crece

En un contexto global que demanda transitar hacia modelos productivos más sostenibles, Rafaela sigue consolidándose como una ciudad que impulsa políticas activas para proteger el ambiente y fortalecer la economía verde local.

En el Día Nacional de la Producción Orgánica, el municipio reafirma su compromiso de acompañar a los emprendedores verdes, promover capacitaciones, fomentar la producción sustentable y acercar recursos para que más vecinos puedan sumarse a este camino.