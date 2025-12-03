El Gobernador Pullaro resalta el apoyo a los sectores productivos en Santa Fe

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, afirmó que su administración actúa como un "aliado natural" de los sectores productivos de la provincia durante una reunión con empresarios en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que marcó el cierre del año del directorio.

Pullaro destacó la importancia de "ordenar" el Estado provincial y aprovechar las "ventanas de oportunidades" que surgen en un contexto de cambio en Argentina. Valoró el esfuerzo del gobierno nacional por controlar la macroeconomía y aseguró que es crucial ser "eficientes en las inversiones" para generar empleo y crecimiento económico.

El mandatario anunció inversiones significativas para los próximos años: US$ 500 millones en 2024 y US$ 1.500 millones en 2025, además de un presupuesto proyectado de 1,9 billones de pesos para 2026, equivalentes a unos 1.400 millones de dólares.

Inversión en Infraestructura y Educación

Pullaro subrayó que aprovechar la potencialidad en energía y minería es vital para Santa Fe, pero requiere de mejoras en infraestructura. Mencionó que su gobierno ha implementado "cambios y transformaciones" que, aunque complejas, son necesarias, incluido un recorte del 40% en los gastos ministeriales.

Resaltó que la provincia ha logrado reducir el costo de medicamentos a un 82% en comparación con el precio de lista, lo que ha permitido ahorrar 182.000 millones de pesos en dos años, beneficiando directamente a obras públicas.

En el ámbito educativo, Pullaro afirmó que el gobierno invierte casi el 30% del presupuesto en educación, pero las condiciones de las escuelas eran deficientes. Anunció la construcción de 50 nuevas escuelas y mejoras en la infraestructura existente.

El gobernador también destacó la importancia de la asistencia educativa, mencionando que el pasado 2023 la provincia tenía un ausentismo que costaba alrededor de 200 millones de dólares. Este año, no hubo paros y se prevén 185 días de clases.

Reformas en Justicia y Seguridad

Pullaro abordó las reformas necesarias en el sistema de justicia, que consideró ineficiente y costosa. Afirmó que el objetivo era alcanzar la eficiencia en lugar de la comodidad, señalando cambios en la administración de las Aguas Santafesinas, que lograron un superávit por primera vez.

También destacó la reparación de 3.400 kilómetros de rutas y el fortalecimiento de la red eléctrica, así como inversiones en puertos y aeropuertos. Mencionó el desafío de revitalizar el puerto de la capital provincial y su compromiso de seguir reduciendo impuestos sin afectar las finanzas del Estado.

Pullaro concluyó enfatizando que la inseguridad tiene un impacto significativo en los costos productivos y su gestión planifica construir 3.500 celdas en cuatro años, más del doble de las construidas en un siglo.