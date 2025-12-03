Reacomodamientos en el Gabinete: el Gobierno acelera la reestructuración mientras define cargos clave

El Gobierno acelera la reestructuración administrativa tras las elecciones de octubre.

Adorni eliminó las vicejefaturas y desplazó a Rolandi y otros funcionarios.

Aimé “Meme” Vázquez gana centralidad como figura clave de la Jefatura.

Presti reemplazará a Petri en Defensa y se esperan cambios en la cúpula militar.

Monteoliva asumió en Seguridad y Bullrich mantendrá influencia desde el Senado.

Aún restan definir cargos estratégicos, especialmente en Asuntos Estratégicos e Interior.

El Gobierno transita un período de mutaciones constantes desde las elecciones de octubre, una etapa marcada no solo por la ratificación de la plana mayor por parte del presidente Javier Milei, sino también por una serie de reacomodamientos internos que buscan ordenar una estructura administrativa todavía en transición. La actualización del Decreto 50/2019 —que se espera sea publicada entre mañana y pasado— apunta a establecer la nueva arquitectura organizacional de la Jefatura de Gabinete y destrabar funciones que, según admiten en la Casa Rosada, estaban prácticamente paralizadas. “Es algo que te empantana toda la gestión”, resumió un alto funcionario involucrado en el proceso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, decidió eliminar las vicejefaturas y avanzar hacia un esquema centrado en secretarías. Esa resolución derivó en la salida de José Rolandi, quien había sido el número dos tanto en la gestión de Nicolás Posse como en la de Guillermo Francos. Aunque Rolandi ofreció alternativas para continuar colaborando, ninguna logró convencer a Adorni, quien le comunicó su desplazamiento en una reunión junto al secretario ejecutivo, Nicolás Germán. La transición, remarcan, será ordenada.

Los cambios incluyen también las bajas de Juan Manuel Gallo, responsable de Coordinación Legal, y de Oscar Moscariello, a cargo de Relaciones Parlamentarias. En paralelo, comienza a ganar poder Aimé “Meme” Vázquez, consultora especializada en comunicación y mano derecha del vocero presidencial. Si bien asumirá formalmente como secretaria, en la práctica actuará como una jefa de Gabinete de facto, articulando con las distintas áreas del Ejecutivo. También se confirmó que Javier Lanari ocupará la Secretaría de Comunicación y Medios, con competencia sobre los medios públicos, mientras que Darío Genua continuará al frente de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El nuevo decreto incluirá el traspaso de las Secretarías de Turismo y Ambiente, que seguirán bajo la conducción de Daniel Scioli, una figura bien vista por la familia Milei. Resta resolver aún el nombre que conducirá la Secretaría de Asuntos Estratégicos, un cargo crítico por su rol en la articulación de las políticas de Defensa, Inteligencia y Seguridad.

Mientras tanto, la reorganización avanza más lentamente en el Ministerio del Interior, que todavía no cuenta con su estructura oficializada en el Mapa del Estado. El único nombre confirmado es el de Gustavo Coria, quien asumirá como secretario del Interior.

En paralelo, dos ministerios inician una nueva fase: Defensa y Seguridad. Luis Petri dejará su cargo para asumir como diputado nacional por Mendoza, luego de no lograr que su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, fuera designada sucesora. Su reemplazante será el jefe del Ejército, Carlos Presti, una elección consensuada dentro del denominado Triángulo de Hierro. La batería completa de cambios, no obstante, recién comenzará a comunicarse desde el próximo lunes, luego de la presentación de los aviones F-16 en Río Cuarto.

Petri dejará firmados los relevos en la cúpula militar antes de su salida, lo que marcará una semana decisiva entre el 16 y el 20 de diciembre. Está confirmado que Xavier Isaac no seguirá como jefe del Estado Mayor Conjunto, dado que no puede ser subordinado a un ministro con menor antigüedad militar. La magnitud del resto de los movimientos dependerá de quién lo reemplace. Presti ya tendría decidido el nombre, que provendría del Ejército, aunque todavía no trascendió. En su entorno se menciona al subjefe de la fuerza, Carlos Carugno, como uno de los candidatos posibles, sujeto a la aprobación de los hermanos Milei. También se espera un reemplazo en la jefatura del Ejército, donde el favorito de la familia presidencial es Sebastián Ibáñez, actual jefe de Casa Militar.

En la Armada, el jefe Carlos Allievi no continuaría, mientras que en la Fuerza Aérea se estima que Gustavo Valverde tiene mayores chances de conservar su puesto. Las dudas persisten sobre la eventual continuidad del comandante de Operaciones Conjuntas y eventuales cambios más amplios dentro del Estado Mayor Conjunto.

El Ministerio de Seguridad también ingresa en una etapa de transición. Alejandra Monteoliva asumió formalmente en reemplazo de Patricia Bullrich, quien pasará a conducir el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Aunque la nueva ministra tendrá margen de acción, el diseño general seguirá influido por la exfuncionaria libertaria, que mantiene ascendencia sobre gran parte del equipo. Monteoliva designó como jefe de Gabinete a Fernando Koursnier, actual director de Normativa y Enlace Judicial, mientras que se oficializaron las renuncias del subsecretario del Crimen Organizado, Mario Romero, y del director nacional Fernando Soto, quien acompañará a Bullrich al Senado como asesor. La líder libertaria evalúa rodearse allí de colaboradores propios y analiza nombrar a Cristian Larsen como secretario parlamentario.