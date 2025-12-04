El PJ advierte por el avance antivacunas y cuestiona al Gobierno en medio de una crisis sanitaria

El PJ criticó al Gobierno por la expansión de discursos antivacunas y por “chicanas comunicacionales”.

Advirtió por rebrotes de sarampión, brotes de coqueluche y baja cobertura vacunal.

Vinculó la crisis local con un retroceso global alertado por la OMS.

Cuestionó que la Cámara de Diputados permitiera un acto antivacunas.

Acusó al Ministerio de Salud de señalar con intención política a Buenos Aires y Formosa.

Reclamó reforzar campañas de inmunización y proteger la política sanitaria.

El Partido Justicialista (PJ) reavivó la discusión sanitaria y política con un extenso comunicado difundido en su cuenta oficial de X. Allí alertó sobre el avance de discursos antivacunas, luego del acto realizado en el Congreso donde un autodenominado “hombre imán” aseguró exhibir una supuesta reacción magnética producto de la vacunación contra el Covid-19. El episodio generó rechazo inmediato en sectores vinculados a la salud pública y abrió una disputa entre el peronismo y el Gobierno nacional.

El PJ buscó mostrarse como un defensor histórico del calendario de inmunizaciones, pero el mensaje llegó envuelto en fuertes acusaciones. El espacio exigió a la administración nacional “no hacer chicanas comunicacionales”, en referencia a la difusión oficial que indicó que Buenos Aires y Formosa fueron las dos únicas provincias que no firmaron el documento recientemente publicado por el Ministerio de Salud en respaldo a las vacunas.

El comunicado, publicado bajo la conducción orgánica del gobernador Axel Kicillof, sostuvo que el calendario nacional es ley desde la sanción de la 27.491, y recordó que las vacunas son obligatorias, gratuitas y universales. La responsabilidad del Estado en la provisión, promoción y garantía de acceso —remarcó el partido— no admite concesiones ni relativizaciones.

Pero el texto no evitó señalar una realidad que preocupa a los epidemiólogos: la Argentina vive una caída sostenida en las coberturas vacunales. El PJ reconoció una coyuntura sanitaria “alarmante”, con rebrotes de sarampión, brotes activos de coqueluche con muertes que podrían haberse evitado, y niveles de inmunización muy por debajo de los necesarios para impedir la reintroducción de enfermedades eliminadas hace décadas. Para el partido, se trata de un escenario que obliga a reforzar sin demora las políticas de prevención.

El análisis se extendió al plano internacional. El peronismo citó advertencias de la Organización Mundial de la Salud por el retroceso global de los programas de vacunación tras la pandemia y recordó que varios países —entre ellos Estados Unidos— experimentan brotes de patologías prevenibles, alentados por la expansión de movimientos antivacunas y campañas de desinformación. En ese marco, el comunicado insistió en que cuando el Estado se debilita “las enfermedades vuelven”: saturan los sistemas sanitarios, incrementan los costos en vidas humanas y profundizan las desigualdades de acceso.

El documento también dedicó un párrafo central al episodio en el Congreso. El PJ calificó como “grave” que la Cámara de Diputados haya permitido un acto que, a su entender, dio legitimidad institucional a discursos contrarios a la evidencia científica. Sostuvo que la presencia de voceros antivacunas en espacios legislativos erosiona la confianza pública y favorece que enfermedades bajo control recuperen terreno. En su lectura, la habilitación de ese encuentro representa un retroceso inadmisible en materia de política sanitaria.

Hacia el final del comunicado apareció el costado más político. El peronismo acusó al Ministerio de Salud de haber actuado con “animosidad” al señalar qué provincias no firmaron el documento “Las vacunas son seguras y salvan vidas”. Desde el entorno del PJ aseguran que se trató de un intento por exponer a Buenos Aires y Formosa en medio de una discusión que debería estar enfocada exclusivamente en la salud pública. Cerca del Ejecutivo, sin embargo, relativizan la acusación y afirman que solo se difundió un dato objetivo.

La declaración incluyó, además, un mensaje hacia dentro del propio peronismo. El partido reivindicó su histórica defensa de la salud pública, la ciencia y la prevención, pero también dejó entrever la necesidad de recomponer liderazgo en un terreno donde tradicionalmente tuvo influencia. El cierre del comunicado retomó una consigna clásica del espacio: “no hay justicia social sin un pueblo sano”. Y exigió al Gobierno que refuerce las campañas de vacunación, garantice el cumplimiento de la ley vigente y revise su estrategia comunicacional para no alimentar, aun involuntariamente, a sectores que promueven dudas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas.