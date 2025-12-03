Confirmado: Michlig seguirá al frente de la UCR santafesino

El senador santafesino Felipe Michlig volverá a presidir el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical en Santa Fe por un nuevo período. Así surge de la presentación de listas de cara a las elecciones internas del próximo 4 de enero de 2026 - serán una formalidad atento a la presentación de una lista única-, y cuyo vencimiento operaba este martes 2 de diciembre. El resto de las autoridades se renovarán en marzo.

Oficialmente, se ingresó ante las autoridades de la Junta Electoral partidaria una sola nómina denominada "Lista Unidad".

La misma propone al representante en el Senado por el departamento San Cristóbal como titular del Comité, en tanto que también se formulan las postulaciones de Juan Cruz Cándido, Jimena Senn, Darío Boscarol y Melina Giorgi como delegados titulares por Santa Fe ante el Comité Nacional. Como delegados suplentes se propone a Alejandro Duarte y Antonella Venturini.

Del mismo modo, se oficializó la lista para constituir la nueva Junta Electoral partidaria. En tal sentido, se proponen a Agustín Carlos Lemos, María Julieta González, José Mascheroni, Angeles Alvarez, Federico Bastías y Florencia Cabrera como titulares, en tanto que Arturo Ferrero, Dana Costa, Sergio Antonio Acosta y Nadia Soledad Amalevi fueron propuestos como suplentes.

A nivel nacional

El radicalismo también encara un proceso de renovación a nivel nacional. Dicha instancia se cumplirá el próximo 12 de diciembre a partir de las 14, cuando la dirigencia se reúna en la casa central partidaria de calle Alsina, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El recambio implicaría el fin del mandato de Martín Lousteau al frente de la conducción.

El Plenario de Delegados que deberá resolver está integrado por cuatro representantes de cada jurisdicción provincial, dos de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.