Gisela Scaglia renunció formalmente al cargo de vicegobernadora para asumir como diputada: ¿qué pasa con ese puesto?

La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, presentó su renuncia formal el 2 de diciembre a las 10:20, según consta en la Mesa de Entradas de la Cámara de Senadores. En una nota dirigida a la Asamblea Legislativa, Scaglia comunicó su "renuncia indeclinable" al cargo con efecto a partir del 9 de diciembre de 2025.

En su misiva, expresa su decisión de dejar el cargo para asumir como diputada nacional, destacando su compromiso con el futuro de Santa Fe y su intención de llevar los intereses provinciales al Congreso. Agradece a sus colegas legisladores por el respeto y colaboración durante su mandato y concluye deseando bendiciones para todos.

La renuncia de Scaglia dejará a Santa Fe sin un vicegobernador durante más de dos años. Según la Constitución Provincial, el presidente provisional del Senado asumirá sus funciones. Este cargo se elige anualmente por los 19 senadores en la Sesión Preparatoria, donde también se eligen los vicepresidentes y colaboradores de la Mesa Directiva.

En los últimos dos años, Felipe Michlig (UCR) ha ocupado la presidencia provisional, y se espera que continúe en el cargo el próximo año. La Carta Magna establece que el vicegobernador preside la Cámara de Senadores y que, en caso de ausencia, renuncia o inhabilidad, asume el presidente provisional del Senado hasta que se designe un nuevo vicegobernador, si faltan más de 18 meses para completar el período.