Trump aseguró que Delcy Rodríguez coopera con Estados Unidos mientras avanza el proceso judicial contra Maduro

Trump afirmó que Delcy Rodríguez “está cooperando” con Estados Unidos en la transición venezolana.

El presidente aseguró que Washington está “a cargo” de Venezuela, aunque evitó precisar quién ejerce el control político.

Estados Unidos busca “acceso total” a los recursos venezolanos, en especial al petróleo, para impulsar su reconstrucción.

Trump calificó de “infalible” el caso judicial contra Nicolás Maduro y anticipó un proceso duro.

Maduro comparecerá por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York este lunes.

La causa se centra en cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez “está cooperando” con Washington en el marco de la transición política en Venezuela. Las declaraciones fueron realizadas ante periodistas a bordo del Air Force One, donde el mandatario republicano dejó definiciones contundentes sobre el rol de su país en el escenario venezolano, el futuro de la infraestructura petrolera y el proceso judicial que enfrenta el exdictador Nicolás Maduro en Nueva York.

Trump sostuvo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y que mantiene contactos con “la gente que acaba de asumir el cargo”, aunque evitó precisar quién ejerce actualmente el control político del país. Consultado de manera directa sobre ese punto, respondió con ambigüedad y dejó entrever la sensibilidad del tema. “No me pregunten quién está a cargo, porque les daré una respuesta, y será muy controvertida”, señaló, sin ampliar detalles.

En relación con Delcy Rodríguez, el mandatario aclaró que todavía no habló personalmente con ella, aunque confirmó que otros funcionarios estadounidenses sí lo hicieron. “Hablaré con ella en el momento adecuado”, afirmó. Trump rechazó, además, la idea de que la dirigente venezolana haya respondido con críticas formales a la intervención estadounidense, pese a declaraciones públicas en las que Rodríguez calificó el operativo como una violación del derecho internacional y de la soberanía de Venezuela. “Ustedes escuchan a una persona diferente de la que yo escucho”, replicó el presidente, al sugerir que los mensajes que recibe en privado son distintos a los expresados en público.

El jefe de la Casa Blanca describió la situación venezolana en términos críticos y la vinculó de manera directa con los intereses estratégicos de Estados Unidos. Definió al país caribeño como “un país muerto” y aseguró que su recuperación dependerá de fuertes inversiones, en especial del sector energético. “Vamos a necesitar grandes inversiones de las compañías petroleras para que la infraestructura esté lista para funcionar”, sostuvo, al remarcar que Washington necesita “acceso total” a los recursos del país. “Necesitamos acceso al petróleo y a otros recursos que nos permitan reconstruirlo”, agregó.

Las declaraciones de Trump se produjeron en paralelo al avance del proceso judicial contra Nicolás Maduro, detenido y a disposición de la Justicia estadounidense. El mandatario anticipó que Venezuela deberá atravesar “un juicio muy duro” antes de la comparecencia del exlíder chavista ante un tribunal federal. “El caso es infalible. La gente está muy contenta con lo que hemos hecho”, afirmó, en un mensaje que combinó respaldo político a la operación con confianza en el resultado judicial.

Maduro tiene previsto comparecer por primera vez este lunes al mediodía, hora local, ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. El expediente está bajo la supervisión del juez de distrito Alvin K. Hellerstein, a quien Trump describió como “muy respetado”. La audiencia inicial marcará el comienzo formal del proceso con el acusado presente, aunque no implicará aún un juicio ni una evaluación de pruebas.

El núcleo de la causa gira en torno a cargos por narcoterrorismo y conspiración para el tráfico de drogas, una figura penal que combina delitos vinculados al narcotráfico con el uso de la violencia o de estructuras armadas para facilitar la distribución de estupefacientes. El Departamento de Justicia sostiene que Maduro habría participado durante años en un entramado destinado a introducir toneladas de cocaína en territorio estadounidense, utilizando al Estado venezolano como plataforma de protección y logística.

Las acusaciones no son nuevas. En marzo de 2020, fiscales federales ya habían presentado cargos formales contra Maduro y otros altos funcionarios, a quienes vincularon con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político venezolano. El expediente también menciona a su esposa, Cilia Flores, señalada como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas, con antecedentes judiciales que refuerzan la acusación.