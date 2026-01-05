Comienza la campaña agrícola 2025/26 en Argentina con proyecciones optimista

Tras varios años de adversidades climáticas, la campaña agrícola 2025/26 en Argentina inicia con señales alentadoras. Las abundantes lluvias de otoño e invierno han creado condiciones de humedad óptimas para la siembra y el desarrollo de cultivos.

Según el último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se estima que la producción total de granos podría alcanzar un récord de 154,8 millones de toneladas, superando considerablemente los niveles de los años anteriores. Este crecimiento se basa en las proyecciones para cultivos clave:

Trigo y cebada fina : Se anticipan récords de producción, con 27,7 millones de toneladas de trigo y 5,6 millones de cebada.

Maíz : Se espera que la superficie sembrada y las condiciones favorables lleven la producción a 61 millones de toneladas, otro récord.

Soja : Aunque la superficie destinada a la soja disminuirá ligeramente a aproximadamente 16,4 millones de hectáreas, se proyecta una producción de alrededor de 47 millones de toneladas.

Girasol: La superficie sembrada ha aumentado significativamente, con proyecciones que superan las 5,5 millones de toneladas, el nivel más alto registrado hasta ahora.

Sin embargo, no todos los cultivos avanzan con la misma fuerza: el sorgo y el maní enfrentan retrocesos en su superficie sembrada, con expectativas de producción más modestos.

Impacto en exportaciones y economía

Si se concretan estas proyecciones, las exportaciones de granos, harinas, aceites y biocombustibles podrían alcanzar las 110 millones de toneladas, marcando un nuevo máximo histórico. Los principales productos de exportación seguirán siendo el maíz, el trigo y los subproductos del girasol.

Desafíos por delante

A pesar de las perspectivas positivas, la BCR advierte que los rendimientos finales dependerán de las condiciones climáticas en las próximas semanas y meses. Factores como la distribución de lluvias, las temperaturas estivales y eventos climáticos extremos serán cruciales para confirmar estas proyecciones.