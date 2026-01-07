Las bebidas que ayudan a mantenerse hidratado

La hidratación es esencial para la salud, y aunque el agua es la opción más común, hay otras bebidas que también ayudan a mantener el equilibrio de líquidos en el organismo. Expertos de la Mayo Clinic y MedlinePlus destacan la importancia de diversificar las fuentes de hidratación, especialmente durante la actividad física o en climas calurosos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Escuela de Salud Pública de Harvard afirman que la hidratación adecuada no solo depende de la cantidad de agua que se ingiere, sino también de la calidad y tipo de bebidas consumidas. Las bebidas con electrolitos, que contienen minerales como sodio y potasio, se han vuelto populares para reponer líquidos perdidos durante el ejercicio intenso o el calor extremo.

Las infusiones y tés sin cafeína, como el de manzanilla y hibisco, son recomendadas por su aporte de antioxidantes y su capacidad para hidratar sin los efectos diuréticos de la cafeína. MedlinePlus subraya que estas opciones pueden ser beneficiosas para evitar la deshidratación.

El agua de coco, baja en calorías y rica en electrolitos, también se menciona como una alternativa natural ideal para la rehidratación tras el ejercicio. Además, se pueden preparar bebidas isotónicas caseras mezclando agua, sal y jugo de fruta, que permiten controlar los ingredientes y el contenido de azúcares.

La leche, ya sea de origen animal o vegetal, es otra opción válida. Según investigaciones de Harvard, no solo hidrata, sino que también aporta proteínas y nutrientes, siendo especialmente útil después de la actividad física.

Los jugos de frutas diluidos pueden contribuir a la hidratación, siempre que se consuman con moderación. Los expertos sugieren mezclarlos con agua para reducir el contenido de azúcar y aumentar el aporte líquido.

Las sopas y caldos claros también son fuentes efectivas de líquidos y electrolitos, especialmente durante enfermedades o procesos de recuperación.

Sin embargo, no todas las bebidas son efectivas para la hidratación. La Mayo Clinic y MedlinePlus advierten sobre los refrescos azucarados, las bebidas energéticas y el alcohol, que pueden promover la deshidratación debido a sus efectos diuréticos.

La elección de la bebida adecuada depende de factores como el nivel de actividad física, el clima y la salud general. Los profesionales de la salud aconsejan priorizar opciones como agua, infusiones sin cafeína, agua de coco y caldos claros, reservando bebidas deportivas y con electrolitos para situaciones específicas. Este enfoque busca garantizar una hidratación efectiva y sostenible.