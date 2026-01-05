Las fuentes de grasas saludables que no pueden faltar en tu dieta

Recientes investigaciones destacan que la calidad y tipo de grasa son más relevantes que la cantidad total consumida. Las grasas insaturadas, presentes en alimentos como la palta y el pescado, son vitales para una dieta balanceada, a diferencia de las grasas saturadas, que deben limitarse.

Las grasas saludables son cruciales para funciones corporales esenciales, como la absorción de vitaminas liposolubles (A, D, E, K), la producción de hormonas y la protección de los órganos. Además, su consumo regular, sobre todo de ácidos grasos omega-3, se asocia con beneficios como el control de la presión arterial y una reducción del riesgo de infartos mortales en hasta un 45%.

Recomendaciones sobre el consumo de grasas

Las autoridades en salud, como la American Heart Association y el National Institutes of Health, sugieren que entre el 25% y el 35% de las calorías diarias provengan de grasas, limitando las grasas saturadas a menos del 10% y evitando las grasas trans. Este exceso puede aumentar el riesgo de sobrepeso, problemas cardíacos y ciertos tipos de cáncer.

Fuentes recomendadas de grasas saludables

Los especialistas aconsejan priorizar ciertas fuentes de grasas, incluyendo:

Pescados grasos : como el salmón y la caballa, ricos en omega-3.

: como el salmón y la caballa, ricos en omega-3. Frutos secos y semillas : como nueces, almendras y chía, que ofrecen grasas insaturadas.

: como nueces, almendras y chía, que ofrecen grasas insaturadas. Aceite de oliva virgen extra y aceite de palta : considerados beneficiosos para la salud cardiovascular.

: considerados beneficiosos para la salud cardiovascular. Yema de huevo : reconocida por su contenido en lípidos saludables y vitaminas esenciales.

: reconocida por su contenido en lípidos saludables y vitaminas esenciales. Algas comestibles: algunas aportan pequeñas cantidades de omega-3.

Adoptar una dieta basada en alimentos vegetales y aceites saludables, como la dieta mediterránea, se asocia con mejor salud cardiovascular y menor inflamación, lo que refuerza la necesidad de redescubrir el papel de las grasas en la alimentación.