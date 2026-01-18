Pullaro: “Desde el Gobierno provincial apoyamos todos los festivales locales”

Este sábado el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó de una intensa agenda cultural que incluyó el Festival de Guadalupe, en la ciudad capital; la Fiesta del Queso, en la localidad de Progreso; y el Festival Barrancas Bajo las Estrellas, en el departamento San Jerónimo.

En ese marco, Pullaro destacó “la enorme cantidad de personas que trabajan y colaboran durante mucho tiempo para que estos festivales sean cada vez más grandes”. En particular, subrayó que el Festival de Guadalupe celebra su 38ª edición y convoca a vecinos no solo de la capital provincial, sino también de numerosas localidades del interior. “Estas actividades representan valores como la solidaridad y muestran lo mejor del pueblo santafesino, que siempre sale adelante y expresa lo más genuino de nuestro folclore”, afirmó.

En la misma línea, el gobernador remarcó que “desde el Gobierno provincial apoyamos para que este tipo de festivales puedan llevarse adelante, y colaboramos para que la gente pueda disfrutar, reunirse con sus familias y pasar un buen momento”. Además, señaló que “las noches de verano son muy intensas en toda la provincia, con festivales en cada región. Me gusta acompañar y saludar a los vecinos. No se trata solo de aportar recursos: hay mucha gente trabajando para que estas propuestas salgan bien”.

Pullaro sostuvo también que uno de los objetivos centrales de la gestión es fomentar el disfrute del territorio santafesino. “Tenemos un plan turístico con nueve corredores que se ofrecen durante todo el año, para que se puedan conocer nuestros ríos y lagunas, las fiestas típicas, y el turismo cultural y deportivo. Invitamos a todos los santafesinos a recorrer la provincia y disfrutarla”, concluyó.

En cuanto a la situación en general de la provincia y el país, el mandatario dijo que se han transitado “años muy difíciles, pero Santa Fe demostró que, aún en un contexto complejo de la República Argentina, pudo avanzar. Si la economía acompaña este año, tendremos una oportunidad única para impulsar políticas públicas, porque habrá crecimiento económico. Somos la provincia invencible de Santa Fe y nos estamos transformando en una provincia imparable”, enfatizó.