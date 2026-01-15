Tarifa del gas: Santa Fe consiguió que Nación investigue los precios que cobran a grandes usuarios de todo el país

Tras el planteo del Gobierno de la Provincia, la Autoridad Nacional de la Competencia dispuso investigar el esquema tarifario del gas. La presentación, que derivó en la investigación que se ordenó este lunes 12 de enero, la realizó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Tras varios meses, con respuesta de Enargas mediante, Nación escuchó el reclamo que afecta a más de 400 industrias santafesinas. Con el predominio del gas neuquino, más barato que el importado, las autoridades santafesinas insistieron en que si se actualiza la fórmula, podría reducirse hasta un 40 % la tarifa y mejorar la competitividad. “Con el gobernador Maximiliano Pullaro miramos cada tema, y le damos seguimiento, este planteo de revisar la tarifa y la composición, y ajustar a lo que corresponde, es un punto que seguimos de cerca porque si se resuelve a favor nuestro, ganan competitividad nuestras empresas”, señaló Puccini.

El Tribunal de Defensa de la Competencia dispuso este lunes 12 iniciar una investigación de mercado en los segmentos de distribución y comercialización de gas natural en el ámbito nacional a partir del planteo realizado por la Provincia meses atrás ante el Enargas, la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En ese pedido, Santa Fe advirtió que las tarifas vigentes no reflejaban la nueva matriz energética del país y que esa distorsión afectaba directamente la competitividad de más de 400 industrias santafesinas.

Un rediseño

Para el propio Enargas las distribuidoras de gas han realizado los contratos vigentes asociados a los sentidos de flujo del gas como si las cuencas mantuvieran los volúmenes que otrora producían. Sin tener en cuenta la nueva realidad. Para el organismo se está atravesando un período de transición y es por ello que todo el sistema tarifario asociado a la nueva realidad debe ser analizado por la Secretaría de Energía, lo que requiere de un rediseño y de los contratos vigentes.

Para el Enargas las inequidades entre las distintas zonas del país son consecuencia de las limitaciones en la infraestructura de transporte de gas, que fueron consecuencia de una política energética asociada a una política económica y de tarifas de transporte que limitaron el crecimiento de la infraestructura. Pero no resulta aceptable que el mix de transporte sea diferente para la misma categoría de clientes de la misma distribuidora.

Puccini recordó que “se está anunciando una medida que es consecuencia de un planteo que hicimos hace meses atrás al Gobierno nacional y también a los entes reguladores, con un tema muy importante que fue también un pedido de los industriales santafesinos, grandes consumidores y estaciones de servicio de GNC”.

El origen

El ministro santafesino explicó que “pagábamos un gas que venía de la cuenca neuquina, pero también de Salta, importado desde Bolivia. Eso hace un tiempo atrás dejó de suceder porque con mayores producciones de Vaca Muerta, todo el gas que recibe la provincia de Santa Fe viene de la cuenca neuquina”.

Por eso, Puccini insistió: “Se nos cobra una tarifa más cara con un mix de cuenca que ya no existe. Nuevamente Santa Fe está encabezando una mirada del interior productivo. Exigimos en su momento que esto sea revisado y hoy está anunciando que así será. Ojalá que esto suceda pronto porque si pasa tendremos un gas mucho más barato para quienes producen en Santa Fe y en otras provincias”.

Por su parte, el presidente de Enerfe, Rodolfo Giacosa, aportó: “La reversión del Gasoducto Norte cambió el mapa energético. Hoy el gas neuquino es predominante y más barato, pero la tarifa mayorista sigue atada a un mix de transporte que ya no existe”.

La Provincia estima que, si se actualiza la metodología, las tarifas para grandes usuarios podrían reducirse hasta un 40 %. Según Puccini, “la energía puede representar hasta el 40 % del costo operativo de una empresa. Corregir esta fórmula es dar aire a la producción y al empleo”.

Desde el gobierno de Maximiliano Pullaro se ratificó el compromiso de trabajar por condiciones justas para seguir creciendo. Puccini concluyó: “Argentina vive una nueva etapa energética. Es hora de construir un sistema que respete la realidad productiva y territorial del país. Santa Fe está dispuesta a liderar ese camino”.