Quirno se reunió con el Nuncio Apostólico de Argentina

NACIONALESAgencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias
720

El canciller Pablo Quirno recibió este lunes al Nuncio Apostólico, monseñor Mirosław Adamczyk, antes de que concluya su misión en la Argentina, ya que a partir de ahora se desempeñará en Albania.

“Coincidimos en el balance positivo del trabajo conjunto realizado durante estos años y reafirmamos el excelente estado de la relación diplomática entre la Argentina y la Santa Sede”, sostuvo Quirno en su cuenta de X.__IP__

Y cerró: “También le agradecí su labor como Nuncio Apostólico y como Decano del Cuerpo Diplomático en la Argentina y le deseé éxitos en su nuevo destino en Albania”.

Días atrás, el Papa León XIV nombró a Adamzcyk Nuncio Apostólico en Albania tras haber llevado adelante ese cargo en Argentina desde 2020.

(NA)

ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE