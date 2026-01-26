Una startup lanzó reservas anticipadas para el primer hotel en la luna

La startup californiana GRU Space ha comenzado a recibir depósitos de hasta un millón de dólares de viajeros interesados en ser los primeros huéspedes de un hotel en la superficie lunar. Fundada por Skylar Chan, un joven de 21 años, la empresa busca establecer la primera infraestructura permanente fuera de la Tierra y ha llamado la atención de entusiastas del espacio con alto poder adquisitivo.

El proyecto tiene como objetivo inaugurar el primer complejo hotelero lunar para 2032. Aunque el costo final por estadía todavía no ha sido determinado, se anticipa que superará los 10 millones de dólares. Para asegurar su lugar en la lista de espera, los interesados deben realizar depósitos anticipados que varían entre 250,000 y un millón de dólares, según el tipo de alojamiento elegido.

A diferencia de otras iniciativas que requieren el transporte de materiales desde la Tierra, GRU Space planea usar sistemas robóticos para fabricar estructuras a partir del suelo lunar. Estas construcciones están diseñadas para soportar las duras condiciones del entorno, incluyendo radiación y variaciones extremas de temperatura. La construcción está programada para iniciar en 2029, una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias pertinentes.

"Estamos en un punto de inflexión donde podemos convertirnos en una especie interplanetaria", afirmó Chan en un comunicado. Según él, si el proyecto tiene éxito, podría haber miles de millones de personas viviendo en la Luna y Marte en el futuro.

Chan, que se formó como piloto de la Fuerza Aérea en su adolescencia y colaboró en un experimento de impresión 3D para la NASA antes de graduarse en Berkeley, fue el fundador espacial más joven en ingresar a la aceleradora Y Combinator el año pasado. Su formación respalda la viabilidad de un proyecto que muchos consideran ciencia ficción.