Se estrenó el nuevo formato del juego de las estrellas de la NBA

La NBA celebró su Juego de las Estrellas 2026 este domingo, presentando un formato renovado y premios económicos atractivos para atraer a los aficionados. La noche estuvo marcada por la acción intensa y la emoción del baloncesto.

El equipo USA Rojo, también conocido como Team Stars, se llevó el título tras vencer de manera contundente a Team Azul (Team Stripes) 47-21 en la final. Anthony Edwards fue el protagonista del encuentro, anotando 32 puntos y siendo nombrado MVP gracias a su destacada actuación, que incluyó un impresionante mate.

El torneo contó con tres equipos: Team Stars, Team Stripes y un equipo del Resto del Mundo, cada uno compuesto por ocho jugadores. Se utilizó un formato de “todos contra todos”, lo que aportó dinamismo a los encuentros.

En el primer juego, Team Stars se impuso a Team World en tiempo extra, con un triple decisivo de Scottie Barnes. Posteriormente, Team Stripes logró vencer a Team Stars gracias a un tiro sobre la bocina de De’Aaron Fox. En el tercer encuentro, Kawhi Leonard brilló al anotar 31 puntos, guiando a Team Stripes a la victoria sobre Team World.

Aparte de los partidos, el fin de semana incluyó otros eventos destacados, como el triunfo de Keshad Johnson en el Concurso de Clavadas y el tercer título de Damian Lillard en el Concurso de Triples, consolidando su legado en la liga. El All-Star 2026 dejó una impresión duradera entre aficionados y jugadores, con la esperanza de que este formato se mantenga en futuras ediciones.