Pullaro lanzó un plan de alivio fiscal para empresas y familias

En un contexto de fuerte desaceleración económica y crecientes dificultades para acceder al financiamiento, el Gobierno de Maximiliano Pullaro anunció la puesta en marcha de un nuevo Plan Especial de Financiamiento destinado a regularizar deudas tributarias de empresas y familias santafesinas.

La medida, que será instrumentada a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes, sostener la actividad productiva y fomentar el cumplimiento fiscal en una etapa compleja para la economía nacional.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo: “En un contexto económico nacional difícil para muchas empresas y familias santafesinas, presentamos un plan de alivio de deudas impositivas”. Además, remarcó que “este gobierno siempre se va a centrar en mejorar las condiciones de quienes trabajan y se esfuerzan”, diferenciándose de los esquemas de asistencia social tradicionales.

Pullaro también destacó que la Provincia logró ordenar sus cuentas públicas para afrontar escenarios adversos. “Desde el primer día pusimos orden en las cuentas públicas para poder afrontar momentos como éste”, afirmó.

Hasta 36 cuotas y beneficios para contribuyentes cumplidores

El nuevo esquema contempla planes de pago de hasta 36 cuotas, incluyendo beneficios especiales para contribuyentes cumplidores, quienes podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés.

La iniciativa alcanza deudas correspondientes a Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, Patente Única sobre Vehículos, Sellos e Instituto Becario, incluyendo capital, intereses y multas.

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que el programa forma parte de una política más amplia de “alivio fiscal”, orientada a reducir la presión tributaria sobre el sector productivo santafesino en medio de la caída de la actividad económica.

Durante la presentación oficial realizada en Rosario, el ministro de Economía, Pablo Olivares, señaló: “Pensamos en quienes todos los días se levantan para trabajar en un comercio o una industria de la provincia, procurando llevar un sustento a sus familias y generar empleo”.

Diferentes planes según cada contribuyente

El programa fue segmentado en distintos planes según el perfil patrimonial y fiscal de cada contribuyente.

El denominado Plan A estará destinado a pequeños y medianos contribuyentes, con hasta 12 cuotas sin interés y financiación de hasta 36 cuotas con una tasa mensual del 1,5 %. También podrán acceder familias que no posean más de dos inmuebles o dos vehículos registrados.

En tanto, el Plan B alcanzará a quienes superen ese límite patrimonial, ofreciendo hasta seis cuotas sin interés y diferentes escalas de financiación de hasta 36 cuotas.

Por su parte, el Plan C estará orientado a grandes contribuyentes, mientras que el Plan D abarcará empresas con discusiones administrativas o judiciales abiertas, además de incumplimientos vinculados a retenciones o percepciones impositivas.

Beneficio especial para prestadores de discapacidad

Uno de los puntos destacados del programa es el denominado Plan E, destinado a instituciones y prestadores de servicios de salud y asistencia para personas con discapacidad.

Ese sector podrá acceder a planes de hasta 36 cuotas con tasa de interés 0 %, en un intento del Gobierno provincial por acompañar a una actividad particularmente afectada por la crisis económica y los atrasos en los pagos.

La adhesión al programa permanecerá abierta durante 90 días y deberá realizarse de manera digital a través del portal oficial de la Provincia. Para completar el trámite será necesario contar con CUIT, Clave Fiscal de ARCA y una cuenta bancaria con CBU para el débito automático de las cuotas.