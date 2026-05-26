Milei busca apagar la interna libertaria: reunión clave en Casa Rosada tras la tensión entre Caputo y Menem

Después de un 25 de Mayo cargado de señales políticas y gestos en medio de la interna oficialista, el Gobierno nacional intentará este martes bajar la tensión dentro de La Libertad Avanza con una nueva reunión de la mesa política encabezada por el entorno más cercano del presidente Javier Milei.

El encuentro se realizará desde las 11 en Casa Rosada y tendrá como eje principal ordenar la estrategia legislativa del oficialismo, aunque todas las miradas estarán puestas en el vínculo entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonistas de una creciente disputa interna.

La tensión entre ambos sectores se intensificó en los últimos días luego de que desde el espacio conocido como “Las Fuerzas del Cielo” apuntaran contra Menem por la supuesta administración de una cuenta anónima utilizada para cuestionar al armado político ligado a Caputo.

Con el conflicto expuesto públicamente, el Gobierno busca ahora volver a encauzar las diferencias de manera reservada y evitar nuevas filtraciones que profundicen la pelea dentro del oficialismo.

La convocatoria fue impulsada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reunió nuevamente al círculo más cercano del mandatario. Además de Santiago Caputo y Martín Menem, también participará Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos vinculados a Karina Milei.

Durante las actividades oficiales por el aniversario patrio, Caputo y los Menem volvieron a coincidir públicamente tras varios días de tensión. El saludo entre ellos durante el Tedeum fue leído dentro del oficialismo como un intento de mostrar cierta normalidad puertas afuera.

Sin embargo, el malestar interno persiste. Fuentes cercanas al Gobierno señalaron que Milei se mostró incómodo por la magnitud que tomó la disputa y especialmente por haber tenido que intervenir públicamente para intentar desactivar el conflicto.

El Presidente optó por minimizar la pelea y evitó respaldar abiertamente a alguno de los sectores enfrentados. Aun así, referentes de las denominadas “tropas digitales” salieron a cuestionar esa postura y sostuvieron que al mandatario “le están mintiendo” sobre lo que ocurre dentro del espacio.

Además del intento por bajar la tensión política, la reunión también buscará avanzar en la coordinación parlamentaria para impulsar los proyectos que el Ejecutivo pretende aprobar en el Congreso durante las próximas semanas.

La conducción libertaria enfrenta así el desafío de contener las diferencias internas sin afectar la estrategia política y legislativa del oficialismo en un contexto de creciente desgaste y disputas por el poder dentro del propio espacio gobernante.