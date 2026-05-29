La Casa Rosada busca recuperar la iniciativa y acelera reformas antes del clima electoral

Luego de varios meses marcados por tensiones internas, demoras en la gestión y conflictos políticos que impactaron en el funcionamiento cotidiano del Gobierno, la administración nacional comenzó a delinear una nueva estrategia para recuperar iniciativa y mostrar resultados antes de que el calendario electoral tome protagonismo de cara al Mundial 2026.

El plan oficial se sostiene sobre dos ejes centrales: por un lado, darle mayor dinamismo a la actividad legislativa mediante el envío de nuevos proyectos al Congreso; y por otro, acelerar los tiempos de gestión dentro de cada ministerio para exhibir mayor capacidad de resolución.

La decisión se tomó en un contexto atravesado por las repercusiones políticas generadas tras la controversia vinculada al viaje oficial a Estados Unidos en el que participó Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A esto se sumó el impacto de disputas internas dentro del oficialismo y la investigación judicial que involucra al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Ese escenario alteró el funcionamiento habitual de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a reorganizar prioridades. En ese marco, el armado político del Gobierno comenzó a enfocarse especialmente en fortalecer los acuerdos parlamentarios para garantizar respaldo a las iniciativas impulsadas por el presidente.

La tarea de negociación quedó repartida entre varias figuras clave del oficialismo. Entre ellas aparecen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; además del trabajo coordinado entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y Eduardo “Lule” Menem.

Entre los proyectos que el Ejecutivo analiza enviar al Congreso se encuentra una nueva Ley de Sociedades Comerciales impulsada por Federico Sturzenegger, orientada a habilitar mecanismos para la creación de empresas administradas mediante inteligencia artificial. También se estudia una iniciativa vinculada a modificaciones en materia de inocencia fiscal.

En paralelo, la conducción política de la gestión cotidiana quedará bajo la órbita de Manuel Adorni, quien retomará una serie de reuniones periódicas con los ministros para monitorear avances y exigir mayor rapidez en la resolución de problemas.

Según trascendió desde el entorno de la Jefatura de Gabinete, existe conformidad con el desempeño general de las distintas áreas, aunque consideran que aún hay margen para mejorar la velocidad de ejecución de políticas públicas y respuestas administrativas.

La nueva dinámica incluirá encuentros quincenales encabezados por Adorni y la vicejefa de Gabinete, Aimé “Meme” Vázquez, donde se analizarán objetivos específicos, desafíos pendientes y metas de largo plazo para cada cartera.

En esas reuniones participarán los responsables de Economía, Capital Humano, Interior, Justicia, Defensa, Seguridad, Salud, Relaciones Exteriores y Desregulación del Estado, en una apuesta del oficialismo por ordenar la gestión y llegar con mayor fortaleza política a la próxima etapa electoral.