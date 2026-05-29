Quién es Maurice Ostro, el empresario británico que se reunirá con Javier Milei y custodia una joya única en el mundo

El empresario británico Maurice Ostro mantendrá este viernes un encuentro con el presidente Javier Milei, en una reunión que despertó interés no sólo por el perfil internacional del visitante, sino también por la singular historia que lo vincula con una de las piedras preciosas más impactantes del planeta.

Reconocido en el Reino Unido por su trayectoria empresarial, filantrópica y religiosa, Ostro está estrechamente relacionado con el topacio azul más grande del mundo, una gema de más de dos kilos y 9.381 quilates que actualmente se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres.

La historia de la piedra comenzó en 1986, cuando Max Ostro, padre del empresario, descubrió el llamado “Topacio Azul del Amazonas” durante una expedición en la selva de Brasil. Durante años, la gema permaneció resguardada en el ámbito familiar hasta que Maurice decidió entregarla en préstamo permanente al museo londinense, donde forma parte de la colección oficial desde 2016.

Tras la muerte de su padre en 2010, Maurice Ostro quedó al frente de Ostro Minerals, la firma familiar dedicada al negocio de piedras preciosas. Su vínculo con la gemología se había iniciado décadas antes, cuando estudió en el Gemological Institute of America, siguiendo la tradición comercial de su familia.

Sin embargo, la actividad del empresario británico no se limitó únicamente al universo de las gemas. A lo largo de su carrera impulsó distintos emprendimientos vinculados al sector alimenticio, la aviación y los medios de comunicación. Entre ellos se destacan proyectos de yogur congelado, catering para aerolíneas y desarrollos empresariales ligados a contenidos audiovisuales.

En paralelo, construyó una fuerte presencia en el ámbito filantrópico. Una de sus iniciativas más conocidas fue Entrepreneurial Giving, un movimiento orientado a fomentar la participación activa de empresas en acciones solidarias y programas de asistencia social.

Su influencia también alcanzó espacios religiosos e institucionales. Ostro fue nombrado caballero por la reina Elizabeth II y en 2008 asumió como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una histórica organización interreligiosa británica.

Años más tarde, en 2015, integró una delegación que visitó al papa Francisco en el Vaticano. Durante aquel encuentro, le entregó una placa en homenaje a su padre, quien había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda brindada por familias cristianas.

Además de su perfil empresarial y religioso, Ostro mantuvo participación en organismos vinculados a políticas públicas del Reino Unido. Entre 2001 y 2005 formó parte del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones británico y colaboró con la Unidad Estratégica durante el gobierno del ex primer ministro Tony Blair.

Actualmente también integra grupos de trabajo relacionados con educación y memoria del Holocausto, además de participar en consejos empresariales que asesoran al gobierno británico sobre políticas de apoyo a emprendedores y desarrollo económico.