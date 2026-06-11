Milei salió a respaldar a Adorni tras sus explicaciones sobre el patrimonio: “Quedó todo claro”

El presidente Javier Milei expresó públicamente su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este brindara explicaciones sobre su situación patrimonial y reconociera la existencia de fondos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores.

La manifestación de apoyo llegó pocas horas después de una entrevista televisiva en la que Adorni confirmó haber presentado declaraciones juradas rectificativas y explicó que parte de su patrimonio proviene de ahorros acumulados durante años junto a su esposa, los cuales permanecieron fuera de los registros oficiales antes de ser invertidos en criptomonedas.

Tras la difusión de la entrevista, Milei compartió en sus redes sociales una publicación del realizador audiovisual Santiago Oría, quien defendió al funcionario y cuestionó las versiones periodísticas que pusieron bajo sospecha el origen de sus bienes.

En el mensaje replicado por el mandatario, Oría sostuvo que las explicaciones ofrecidas por Adorni fueron suficientes para demostrar que no existió ningún delito y acusó a algunos sectores de haber difundido información falsa sobre el caso.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete afirmó que decidió adelantar la presentación de su declaración jurada para despejar dudas y colaborar con las investigaciones en curso. Además, reconoció que no había informado oportunamente alrededor de 500.000 dólares vinculados a inversiones realizadas en bitcoin.

Adorni también reveló que, cuando comenzaron los cuestionamientos públicos y judiciales sobre su patrimonio, llegó a considerar la posibilidad de abandonar su cargo. Sin embargo, aseguró que tanto el presidente Milei como integrantes del círculo más cercano del Gobierno le brindaron un fuerte respaldo para continuar en funciones.

La situación del funcionario sigue siendo observada por la oposición y distintos sectores políticos, mientras avanzan las revisiones sobre la documentación presentada. Desde el oficialismo, en tanto, consideran que las explicaciones aportadas por Adorni permiten aclarar las dudas planteadas en torno a su evolución patrimonial.

El respaldo presidencial se suma así a la estrategia del Gobierno de cerrar filas en torno a uno de sus principales voceros y funcionarios de confianza, en medio de una controversia que continúa generando repercusiones en la agenda política nacional.