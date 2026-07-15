Amplio respaldo ciudadano a los controles de alcohol y drogas en la Municipalidad

La propuesta del intendente Leonardo Viotti de implementar controles aleatorios de alcohol y drogas a empleados municipales y a integrantes de la planta política encontró un fuerte respaldo entre los vecinos de Rafaela.

Con el objetivo de conocer la opinión de la ciudadanía, R24N recorrió distintos sectores de la ciudad y dialogó con comerciantes, trabajadores, jubilados, estudiantes y vecinos. El resultado fue contundente: el apoyo a la medida fue prácticamente unánime.

"Quien trabaja para el Estado debe dar el ejemplo"

Una de las frases que más se repitió durante la recorrida fue que "quien trabaja para el Estado debe dar el ejemplo". Muchos vecinos señalaron que quienes desempeñan funciones públicas tienen una responsabilidad mayor, especialmente cuando manejan vehículos oficiales, maquinaria o deben tomar decisiones que afectan a toda la comunidad.

"Si en muchas empresas privadas existen controles, no veo por qué el Estado tendría que ser la excepción", comentó un comerciante consultado por R24N.

Otra vecina fue aún más directa: "Si no tienen nada que ocultar, no deberían tener ningún problema en hacerse un control".

Los controles también para los funcionarios

Un aspecto que recibió una valoración especialmente positiva fue que la iniciativa alcance tanto a los empleados municipales como a los funcionarios políticos.

Para muchos de los entrevistados, la igualdad ante las reglas resulta fundamental.

"Está bien que empiecen por los de arriba. Los funcionarios tienen que ser los primeros en dar el ejemplo", expresó un vecino del centro.

Otra opinión coincidió en la misma línea: "No puede haber privilegios. Si el control es para todos, entonces me parece perfecto."

Transparencia y responsabilidad

Durante la recorrida realizada por R24N, varios ciudadanos asociaron la medida con la necesidad de fortalecer la transparencia dentro de la administración pública.

"La Municipalidad debe transmitir confianza y estas decisiones ayudan a que la gente crea más en las instituciones", sostuvo una jubilada.

Otros destacaron que no se trata de perseguir a nadie, sino de garantizar que quienes cumplen funciones públicas lo hagan en condiciones adecuadas.

"Es una cuestión de responsabilidad. Igual que un chofer profesional o un piloto, un empleado municipal también debe estar en condiciones de trabajar", señaló otro entrevistado.

Una medida que genera consenso

Más allá de las distintas posiciones políticas de los vecinos consultados, la coincidencia fue casi total respecto de la necesidad de implementar este tipo de controles.

Muchos incluso plantearon que la medida debería mantenerse en el tiempo y aplicarse con criterios objetivos, aleatorios y sin excepciones.

La recorrida realizada por R24N dejó una conclusión clara: la gran mayoría de los vecinos considera que los controles de alcohol y drogas representan una herramienta positiva para fortalecer la responsabilidad, la transparencia y la confianza en la administración pública.

RESUMEN