Rafaela suma nuevos hitos urbanos de cara a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 continúa y Rafaela sigue incorporando nuevos elementos que reflejan la llegada del evento deportivo más importante de su historia.



En distintos puntos estratégicos de la ciudad comenzará la instalación de carteles corpóreos que identificarán algunos de los escenarios más emblemáticos de la competencia. Se trata de estructuras de gran porte que estarán ubicadas en la Plaza 25 de Mayo, la ciclovía del Ferrocarril Belgrano, el Microestadio y el Velódromo, espacios que serán protagonistas durante los Juegos.



Estas intervenciones forman parte de un trabajo de gestión articulada para la preparación de Rafaela como ciudad sede. Buscan fortalecer la identidad visual del evento, integrar el espíritu de los Juegos al paisaje urbano y generar nuevos espacios de encuentro para la comunidad.



Con cada obra y cada nuevo detalle, la ciudad comienza a vivir el clima de una cita deportiva que reunirá a miles de atletas, delegaciones y visitantes de todo el continente. La presencia de estos nuevos hitos urbanos simboliza que el gran evento está cada vez más cerca y que Rafaela ya se prepara para recibir al deporte sudamericano.



La transformación de la ciudad avanza no solo con la infraestructura deportiva que dejará un legado para las próximas generaciones y nuevas oportunidades, sino también con intervenciones que invitan a toda la comunidad a sentirse parte de un acontecimiento histórico que posicionará a Rafaela ante el continente.