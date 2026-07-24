Estados Unidos confirma que mantiene intactas las mayores reservas de oro del planeta

En medio de una ola de especulaciones financieras que inquietaba a los mercados globales, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, desmintió categóricamente que el gobierno norteamericano haya liquidado parte de su oro para afrontar el abultado déficit fiscal o aliviar la deuda pública. Las declaraciones del funcionario buscaron llevar tranquilidad a los inversores tras la circulación de rumores que sugerían una venta masiva o una revalorización contable de los lingotes almacenados en las arcas estatales.

Bessent ratificó que la potencia norteamericana conserva 261 millones de onzas de oro, equivalentes a 8.133 toneladas métricas, consolidándose como el mayor tenedor oficial del metal precioso a nivel mundial, por encima de potencias como Alemania, Italia, Francia, Rusia y China. Esta colosal reserva, custodiada mayoritariamente en el célebre depósito de Fort Knox y en instalaciones de la Reserva Federal, alcanza una cotización de mercado cercana al billón de dólares, reafirmando su estatus como activo estratégico de máxima seguridad.

El titular del Tesoro también salió al cruce de las hipótesis que proponían actualizar el valor contable de las tenencias. Actualmente, el Estado mantiene registrado el oro a un precio estatutario de 42,22 dólares por onza, un valor simbólico que dista enormemente de la cotización real que supera holgadamente los 3.000 dólares por onza. A pesar de la jugosa diferencia contable que permitiría maquillar el balance público, Bessent descartó cualquier plan para monetizar o revaluar el metal, clausurando una de las teorías más comentadas en los círculos financieros de Wall Street.

El pronunciamiento de la Casa Blanca cobra especial trascendencia en un contexto internacional atravesado por tensiones geopolíticas e incertidumbre económica, factores que han llevado al metal dorado a tocar máximos históricos ante las compras masivas de los bancos centrales. Al confirmar que no habrá alteraciones en su política de reservas ni emisión de deuda respaldada por el metal, el gobierno estadounidense reafirma la estabilidad de su balance oficial y frena las corrientes especulativas, consolidando al lingote como el respaldo inamovible de la arquitectura financiera de la principal economía del mundo.