“MasterChef Celebrity”: Natalia Oreiro estuvo como invitada al ciclo y los participantes tuvieron que inventar un menú a su medida

Natalia Oreiro estuvo como invitada a MasterChef Celebrity y los participantes debieron hacer un plato teniendo en cuenta sus gustos y su alimentación. La artista uruguaya contó que es ovolactovegetariana desde hace 26 años y llevó una heladera muy parecida a la que tiene en su casa para que, con esos ingredientes, los participantes pudieran sorprenderla con un plato.

“Soy ovolactovegetariana desde hace 26 años. En casa se hacen dos platos porque mi hijo come carne y pescado, pero yo no se lo cocino tampoco porque me da mucha impresión, pero respeto lo que quiera comer cada uno”, comenzó diciendo. Consultada sobre los motivos de esa dieta, explicó que cuando era chica en lugar de tener gatos y perros tenía pollos y gallinas de mascotas entonces se encariñaba y no podía comerlos; y destacó que luego le empezó a suceder lo mismo con la carne y el pescado. “Sentir que me estoy comiendo un animal, energéticamente no me hace bien”, sentenció.

La actriz llevó cosas que ella utiliza a diario en su cocina y les dio a los concursantes una tarea muy simple y difícil a la vez. Los participantes finalistas debían sorprenderla con sus creaciones culinarias teniendo en cuenta su participación. Así fue que Analía Franchin decidió hacer tarteletas dulces, Sofía Pachano optó por un flan, Claudia Villafañe eligió hacer unos pinchos vegetarianos y El Polaco un wok.

Las devoluciones en general no fueron buenas y todos los participantes quedaron complicados, pero finalmente fue Sofía Pachano quien quedó fuera del certamen. “Llegar a los últimos cuatro es un montón, una mala pasada te puede dejar afuera”, dijo. “Me da mucha bronca no haber hecho algo seguro”, se sinceró.

Quien le dedicó unas conmovedoras palabras fue Germán Martitegui que reconoció que con ella era más duro que con el resto y le explicó el motivo: “Me puse pesado con vos en algunos momentos y es porque reconozco algunos defectos que tenés vos que yo también tenía. A veces querer que todo salga tan perfecto, tan increíble conspira en contra tuya”.

“Esta es una gran sorpresa”, reconoció el conductor Santiago del Moro. Es que Pachano era una de las favoritas para hacerse con el título de campeona. Por ahora siguen en carrera Analía Franchín, El Polaco y Claudia Villafañe. La gran final se disputará el próximo lunes.