Topa se emocionó al confesar que recibe “señales” de Romina Yan: “No es que los veo”

Pese a que ha a pasado más de una década de su muerte, para ser más específicos casi 12 años, su presencia parece que no puede ser olvidaba entre quienes la conocieron y acompañaron a lo largo de su vida. Es así como entre algunos de sus seres queridos se “la sienten” entre ellos, y por ese motivo su ex compañero Diego Topa decidió contar la conexión que vivó con ella hace poco tiempo.

En varias oportunidades, la madre de la actriz fallecida, Cris Morena, habló que se siente muy cerca de Romina Yan pese a que falleció hace varios años. Gracias a esa conexión que todavía persiste entre ellas, la mujer ha podido realizar grandes producciones de ficciones inspiradas en ella y su memoria.

Pero tras los dichos de la productora, no muchos han vuelto a hablar entorno a esa conexión con la actriz fallecida. Hasta que, durante la última emisión de PH Podemos Hablar, Diego Topa fue invitado a compartir sobre sus experiencias paranormales y esto le dio el pie para hablar sobre su ex compañera de programas infantiles.

“Me pasa con familiares y con seres queridos que ya no están. Tengo como unas señales, no es que los veo pero si me aparecen cosas en momentos inesperados. Estoy pensando algo y me viene una señal”, aseguró Diego Topa en medio del programa.

“Me ha pasado con Romina Yan. Lo he hablado con Cris Morena. Le cuento que me aparece de forma random una canción de Chiquititas que yo había grabado con ella”, explicó. Y, rápidamente añadió: “Me aparecieron dos señales. Una que yo grabé con ella y otra que hice con Jorgelina Aruzzi que yo hice en el homenaje a Romina”.

Asimismo, el animador infantil señaló que le aparecieron esas canciones de Romina Yan cuando se encontraba solo en su auto, de manera repentina. Como también se le han aparecido, en más de una oportunidad, fotos de la actriz fallecida mientras buscaba otras cosas en su celular.

Fuente: la100.cieradios.com