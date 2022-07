“Sí es un pelotudo, pero no mal chico”, el feroz exabrupto del padre de Camila Homs sobre Rodrigo de Paul

Luego de que trascendió la noticia de que Rodrigo de Paul podría perderse el Mundial de Qatar por el conflicto legal de su hija, Horacio Homs, papá de Camila Homs, conversó con ADN Noticias y defendió a su hija, dejando en claro que la intención no es perjudicar el futuro profesional del padre de sus hijos, sino llegar a un acuerdo en lo legal.

“Yo tuve algunos problemas con Rodrigo últimamente, pero no le deseo el mal. Rodrigo no es mal chico, sí es un pelotudo, pero no mal chico. Esa es la realidad”, lanzó picante sobre el vínculo con su exyerno.

Horacio intento no dar demasiados detalles sobre el futbolista y su vínculo con el, ya que hay abogados y un juicio de por medio, pero sí se manifestó con seguridad de que podrían llegar a un justo acuerdo. “Son chicos y están viendo cómo pueden solucionar sus problemas, pero es más lo que se habla que la realidad”, reflexionó sobre el escándalo.

Además, fue consultado acerca de su tajante declaración, pero eligió no dar mas detalles al respecto y decidió volver a hablar sobre el juicio. “Yo resumo cómo están las cosas y no están bien, porque si lo estuvieran no habría un juicio de por medio”, lanzó contundente, evidenciando como esta la relación entre el futbolista y Homs, tras su escandalosa separación y en medio el romance con Tini Stoessel.

“Sé que se puede llegar a perjudicar a Rodrigo si no hay un arreglo con Camila, pero la intención de ella no es que no juegue, sino todo lo contrario. Quiere arreglar su situación y nada más”, explicó el hombre. A modo de cierre, dejo unas palabras esperanzadoras, de lo que pretende que suceda en el futuro con esta situación. “Camila está gracias a dios y todos lo estamos. Deseamos que todo esto termine para que reine la paz”, sentenció.

