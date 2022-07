Juan Manuel Urtubey y Javier Milei: ¿Cómo mejorar el presente económico?

La Argentina está atravesando un contexto económico muy difícil. La inflación sigue acumulándose de manera constante y los precios se disparan mes a mes. Este fenómeno parece ser difícil de controlar para Alberto Fernández y genera cuestionamientos de parte de otros espacios políticos. En este caso Juan Manuel Urtubey y Javier Milei compartieron mesa para referirse al tema.

Fiel a su estilo, el economista de La Libertad Avanza advirtió que los problemas no los genera el campo como dicen desde la Casa Rosada. Por el contrario, aseguró que el los respaldaría poniendo al dólar como moneda de curso y terminando con la inflación. «Un sojero de cada un dólar recibe el 26% es decir que pierde así tres cuartas partes. La brecha se lleva 6 puntos de eso. Si dolarizas desaparece«, indico.

En ese momento Viviana Canosa, conductora de un programa en A24, invitó a Juan Manuel Urtubey a unirse al debate y Milei aceptó con gusto porque «es del peronismo federal, es decir de los que saben hacer las cuentas«, comentó entre risas. Así se sumó el exgobernador de Salta a la charla y agregó su visión de este presente económico.

¿Cómo achicar el gasto estatal?

«En mi provincia no existieron planes sociales, desde mi lógica no tiene nada que ver con el peronismo. No es plata propia, es del otro y no podes bancar a otros. Si hay cobertura social tiene que haber contraprestación y estar atada a una búsqueda de trabajo», explicó Urtubey sobre su método para recortar el déficit de gastos que presenta el Estado.

En este mismo sentido, el exgobernador aseguró que «hay que empezar laburando porque si los chivos ven que la cultura es no trabajar siguen así. En Argentina terminó la ley, hay que volver a discutir valores», sostuvo. Además, pidió por una «renovación» del arco político porque «un cambio de ministro o de jefe de gabinete» no resuelven los problemas económicos del país si no se asumen responsabilidades.

Críticas al Gobierno

Por último se refirieron a la gestión de Alberto Fernández. Por el lado de Javier Milei cuestionó la frase peronista que «detrás de una necesidad nace un derecho». «Las necesidades son infinitas y alguien las paga. Los recursos son finitos, es imposible«, criticó el economista que subrayó el «problema de valores» que hay en el Gobierno porque «se están riendo en la cara» de parte de la sociedad.

Por su parte, Juan Manuel Urtubey advirtió que «el Gobierno abandonó la vocación de resolver problemas y ponen el foco en la culpa». Este concepto lo desarrolló y explicó que «se buscan siempre culpables. La falta de gasoil no es de ellos sino de los productores», ejemplifico. A raíz de esto, señaló que «hay que partir diciendo ‘soy responsable’ y asumir las culpas porque sino no podes cambiar la realidad«.

* Para www.elintransigente.com