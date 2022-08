La picantísima reacción de Soledad Pastorutti luego de que la llamen “MILF”: “Me costó un montón”

Más allá de su innegable talento musical, Soledad Pastorutti la está rompiendo como jurado en La Voz Argentina. La cantante desbloqueó un nuevo nivel de popularidad y se ganó el corazón de miles de televidentes.

Al mismo tiempo, la Sole deslumba a los fanáticos luciendo atuendos osados que marcan su silueta y le valen decenas de halagos a través de las redes sociales.

Durante una entrevista con Diego Poggi, surgió el tema del cambio radical de vestuario que la referente del folklore realizó de un tiempo a esta parte.

“Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, le reveló Poggi a la entrevistada.

Cabe destacar que MILF es la sigla que hace referencia a la frase norteamericana Mother I’d like to fuck’. En castellano, se traduciría a “mamá con la que me gustaría tener sexo”.

Lejos de tomarlo como un agravio, Soledad redobló la apuesta al sentirse fascinada por los elogios de los internautas. “Me gusta eso. Me encanta”, confesó con una sonrisa dibujada en los labios.

A propósito de la metamorfosis fashion a la que se sometió, Pastorutti indicó que su mejor amigo, con quien asistió a la secundaria, es quien la asesora a la hora de vestirse.

“Hoy es la persona que me viste y quien ha convertido al ‘patito feo’ no digo en algo lindo… pero en lo que ven acá. Así que orgullosa de escuchar esos comentarios porque me costó un montón”, indicó.

Y agregó: “Uno no es otro nunca… Vamos a hablar seriamente. Yo siempre fui así. Pasa que cuando empecé a cantar tenía un vestuario que tenía que ver con el folklore, que es la música que nunca voy a dejar de hacer. Pero también me propuse una cosa que creo que es revolucionario…”.

En ese sentido, la jurado de La Voz Argentina se preguntó “por qué el folklore hay que vestirse con un poncho y taparse y no poder mostrar sensualidad”.

“Si el folklore es la música que representa a la gente, siento que hoy las canciones de folklore también deben representar este hoy, este presente. Entonces me propuse un poco eso. Me costó un montón porque fui la primera y por ser mina cuesta un poco eso. Pero de a poquito vamos…”, concluyó.

Fuente: la100.cienradios.com