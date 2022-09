Frente de Todos contradictorio: entre el llamado al diálogo y los ‘palitos’ a la oposición

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner permitió al Frente de Todos cerrar filas y disipar algunas diferencias. La defensa a la exmandataria y el repudio por lo sucedido es algo plenamente compartido. A tal punto que este sábado, en la “misa por la paz” llevada a cabo en la Basílica de Luján, se reunieron el Partido Justicialista (PJ), encabezado por el presidente Alberto Fernández, y La Cámpora, representada, entre otros, por el ministro nacional Eduardo ‘Wado’ de Pedro y el funcionario bonaerense Andrés ‘Cuervo’ Larroque.

De todas maneras, la coalición gobernante presenta algunas contradicciones en su discurso. Si bien repudia en conjunto el intento de asesinato a Cristina Kirchner, lo hace con estrategias que al momento parecen descentralizadas. Con ‘Wado’ de Pedro, el kirchnerismo lanzó un llamado a dirigentes opositores para acercar posiciones y recuperar el diálogo en torno a los sucesos de violencia y en defensa de la democracia.

No obstante, en paralelo, dirigentes oficialistas como el senador Mariano Recalde continúan cargando contra los principales referentes de Juntos por el Cambio con la responsabilidad de fomentar los discursos de odio y de violencia. Pues, en el acto que se llevó adelante, también el sábado, en Parque Lezama, el titular del PJ porteño realizó uno de los discursos más encendidos de la jornada, en el que criticó a la oposición y a la Justicia.

Entre algunas de sus definiciones que dejó, Recalde hizo referencia al fiscal Diego Luciani como ‘amigo’ del expresidente Mauricio Macri, luego de haber pedido 12 de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta en el marco de la Causa Vialidad. “En su alegato, dijo una sarta de improperios, de discursos políticos berretas plagados de frases hechas del gorilismo. Eso generó la reacción de un pueblo que se hartó de provocaciones”, se quejo. Y concluyó con un llamando a “seguir en las calles”.

En la misma línea se expresó la portavoz Presidencial, Gabriela Cerruti, el pasado jueves en conferencia de prensa tras cargar tintas contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, por no haber repudiado el intento de magnicidio contra la vicepresidenta. “No vamos a hacer una cuestión de ellos o nosotros como hizo un dirigente de la oposición. Sí me parece grave que la principal dirigente de la oposición todavía no se haya pronunciado y repudiado, como sí lo hicieron la mayoría de los dirigentes políticos y sociales “, sostuvo la funcionaria.

Lo cierto es que los principales dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio fueron invitados también a participar de la misa en la Basílica de Luján “por la Paz y la Fraternidad de los argentinos”, convocada por el intendente local Leandro Boto junto al Arzobispado de Mercedes-Luján, conducido por el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig.

Al igual que ante el llamado de De Pedro, los miembros de las fuerzas que componen la principal coalición opositora declinaron el llamado y optaron por no participar. El Presidente junto a miembros de su Gabinete, gobernadores, senadores, diputados y dirigentes oficialistas se hicieron presentes en la celebración que tuvo como pedido de la Iglesia generar “un clima de fraternidad”.

A pesar de las negativas de la oposición, el dirigente de La Cámpora continuará por el camino de tender puentes, ya que para De Pedro que Fernando Sabag Montiel haya gatillado a centímetros de la Vicepresidenta fue “un punto de inflexión”. De igual manera se expresó el ‘Cuervo’ Larroque, quien acostumbra a lanzar granadas contra la oposición, pero en esta ocasión llamó a “refundar la democracia”, invitando a la misma oposición.

* Para www.elintransigente.com