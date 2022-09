“Las compras importantes”, el costoso capricho de la China Suárez al llegar a Madrid

La China Suárez es una de las figuras públicas más multifacéticas que uno puede encontrar en el ámbito del espectáculo argentino. Desde muy joven, la celebridad no solo ha logrado destacarse en el ámbito de la actuación, sino que también se ha hecho un lugar en el mundo de la música y en la moda, la cual se ha convertido en su favorita en el último tiempo.

Tan solo unas semanas atrás, la actriz argentina decidió dejar de lado sus compromisos laborales y embarcarse en un viaje de último momento para asistir a la Semana de la Moda en Nueva York. Gracias a una invitación que le hizo la reconocida diseñadora Carolina Herrera, lo cual le abrió las puertas no solo para ver sus pasarelas sino la de todas las marcas conocidas a nivel mundial.

Pero su aventura no terminó en el icónico evento de moda, sino que tras una breve parada en Buenos Aires junto a Rusherking, en donde vio y pasó tiempo con sus tres hijos, la intérprete volvió a armar las valijas para salir disparada a su nuevo destino. Y, en esta oportunidad, tomó un avión hacia Madrid, España, en donde se realizará la presentación de una película que filmó con Álvaro Morte, el protagonista de La casa de papel, y que fue filmada en la provincia de Jujuy.

Y, si bien la ex Casi Ángeles no duda en estar siempre al tanto de las últimas tendencias a la hora de aparecer en eventos públicos, lo cierto es que en este viaje decidió tomarse las cosas con un poco más de calma y darse algún que otro gusto lejano a lo textil. Pese a que muchos no lo saben, la China Suárez es fanática de las golosinas y no dudó en aprovechar para comprar los que más le gustan.

Sin suscitar ni un segundo en abrir su billetera, la famosa gastó una considerable suma de dinero en euros para comprarse nada más y nada menos que varias cajas de Kinder Bueno. “Las compras importantes”, escribió la actriz junto a una foto donde se la ve felizmente con su nueva adquisición.

Fuente: la100.cienradios.com