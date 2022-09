“La guerra entre ellos está más abierta que nunca”: las declaraciones de Shakira enfurecieron a Gerard Piqué

Hace menos de una semana Shakira salió por primera vez a hablar tras su escandalosa separación de Gerard Piqué. En una entrevista con la revista Elle la cantante contó como se siente tras su separación, el reciente noviazgo de su ex con Clara Chía Martí y las versiones de infidelidad.

“A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, fue una de las frases más relevantes de la cantante en la charla con la revista. “Es difícil hablar de esto, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público. Y porque nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil”, confesó la colombiana.

Los rumores de infidelidad por parte de Piqué son cada vez más fuertes. Parece ser que no sólo le fue infiel a la cantante con Clara, su actual novia, sino también con la modelo Bar Rafaeli (ex de Leo DiCaprio) y Nuria Tomás, ex pareja del futbolista. Con el fin de corrobar si esto fue así, el entorno de la colombiana difundió a la prensa europea que cuenta con informes de detectives que probarían algunas infidelidades.

“Hay una última hora entre Piqué y Shakira. Por lo que me acaba de llegar, a Gerard no le ha hecho ninguna gracia la entrevista de Shakira con Elle y ahora mismo la guerra entre ellos está más abierta que nunca”, escribió el periodista Jordi Martin en su cuenta de Twitter. Parece ser que el defensor del Barça se enojó por varias frases que lanzó la cantante. Estos dichos fueron sobre el pacto que Gerard Piqué habría roto y el sacrificio que hizo Shakira al mudarse a España para acompañarlo y así, dejar su carrera musical de lado.

Fuente: la100.cienradios.com

