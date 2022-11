Mársico "le cuenta las costillas" a Castellano

“EN EL MANDATO DE CASTELLANO SE COMETIERON GRAVES ERRORES EN LA GESTION DE FONDOS”

Obras Menores

El Fondo de Obra Menores, que se aporta desde el Gobierno Provincial, se creó a partir de la Ley Nº12385 y está destinado a la construcción de obras y adquisición de equipamientos y rodados, para Municipios de Segunda categoría, dentro de los cuales se encuentra Rafaela y Comunas.

Por Ley también se dispone que un porcentaje de esos recursos que le pertenecen a los municipios y comunas sea destinado a gastos corrientes (por ejemplo pagar sueldos) y por el porcentaje restante se deben presentar proyectos por parte de los Municipios y Comunas en relación a obras que estimen realizar o equipamientos que les sea necesario adquirir.

Los proyectos de obras o equipamientos deben ser presentados y una vez recibidos los fondos del Gobierno Provincial, se debe rendir cuenta de los mismos al Ministerio correspondiente.

“La Municipalidad de Rafaela solicitó para el año 2020 por Ordenanza 5216 del 17/09/2020, ocho unidades entre las que se encontraban camiones, entre otros equipamientos. Importante es aclarar que la Resolución Nº0013 del Ministerio de Gestión Pública habilita los fondos para la Ciudad desde el 23/01/2020. ¿Me pregunto por qué se presenta la Ordenanza recién en el mes de septiembre del 2020, para que la apruebe el Concejo, cuestión que se hizo inmediatamente desde el órgano legislativo y que es requisito para liberar los fondos provinciales, después de casi nueve meses de que los fondos estaban a disposición?” cuestiona el edil Mársico.

“La falta de existencia de algunos vehículos en virtud de que no entran al País, licitaciones declaradas desiertas y retrasos en los proveedores, entre otros problemas hacen que se solicite una reducción en la cantidad de unidades requeridas a la Provincia, lo cual fue aprobado por Ordenanza Nº5347 de fecha 17/02/2022, de ocho pasamos a pedir cinco vehículos y luego por los mismos problemas por Ordenanza 5407 de fecha 15/09/2022, pasamos a pedir solo cuatro unidades” informó el Concejal demoprogresista.

“Pero lo grave de esto es que la Administración Provincial, si bien desembolsa los fondos, hace observaciones de la rendición de cuentas de estas compras y se demoran desde el Municipio rafaelino en subsanar esas deficiencias en la documentación, por lo que todavía el trámite no ha llegado a su fin” sostuvo Lisandro Mársico.

“Todo este problema hace que se retrase el Fondo que debe venir para equipamientos en el 2021, que está disponible por Resolución Nº0001 del Ministerio de Gestión Pública, desde el 11 de enero del 2021. Por Ordenanza 5315 del 30/09/2021, se solicitan doce unidades, contándose con un presupuesto correspondiente al Fondo de 52.013.408,66, pero luego mandan un Proyecto de Ordenanza al Concejo que dada la escasés de bienes de capital, no se compran las donde unidades sino luces led, para recambio y además iniciaron un expediente para compra de un minibús el 14/10/2022; los retrasos son evidentes” criticó el concejal pedepista.

“Me pregunto nuevamente: ¿por qué si sabiendo, los funcionarios municipales del área de Hacienda de aquel momento, de la falta de vehículos, como ser palas mecánicas, o los problemas con las licitaciones de esta clase de equipamientos, cuáles son los motivos para volver a intentar adquirir esos bienes, si podrían presentar proyectos por obras públicas también muy necesarias para la Ciudad” dijo el legislador local.

“Todo estos retrasos en presentar rendiciones de cuentas, en insistir con comprar bienes que no hay en el mercado, en elevar proyectos de ordenanzas al Concejo, mucho después de que los fondos están disponibles, es una muestra clara de una gestión ineficiente, que atraviesa al mandato del Intendente actual, en virtud de haber designado en su momento funcionarios en Hacienda, que no supieron como tramitar los expedientes ante la Administración Provincial y eso generó demoras que nos ocasionaron la desvalorización del dinero con que se contaba y por consecuencia no poder comprar lo que se necesitaba” concluyó Lisandro Mársico.