Tomás Holder decidió alejarse de los medios y explicó el motivo: “Es difícil tener tantos flashes en la cara”

Tomás Holder se convirtió inmediatamente en el participante más polémico de Gran Hermano 2022 (Telefe) y la gente se encargó de sacarlo de la casa con el voto telefónico. Aunque visitó en todos los programas televisivos en su primera semana afuera del reality, rápidamente desapareció del radar.

Su alejamiento de los medios se trató de una decisión personal y reflexionó sobre la fama. Lejos de las cámaras, el joven de 20 años está muy activo en sus redes sociales donde se muestra muy enamorado y cómplice con su novia Paula Balbi. Al parecer sus seguidores no dejan de pedirle que vuelva a la tele y eso lo motivó a responderles a través de una historia de Instagram.

“Para los que me preguntan por qué no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo...”, explicó con total sinceridad. Acto seguido, reflexionó sobre la fama: “No se olviden la edad que tengo, no se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantos flashes en la cara”.

Fuente: TN