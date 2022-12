A Stefy Xipolitakis le negaron entrar a una piscina en Qatar

tefy Xipolitakis es otra de las privilegiadas que viajaron a Qatar para presenciar el mundial y también se dio el lujo de alentar desde un lugar privilegiado a la Selección frente a Polonia. Pero no todo es de color de rosas para la cantante. Horas más tarde del partido, la griega compartió en sus redes sociales una divertida anécdota de cómo le negaron el acceso a la pileta del hotel por no llevar la prenda "adecuada".

Stefy quiso aprovechar ese jueves para bajar las tensiones que le provocó el partido de la Selección y fue a la piscina del hotel donde se hospeda. “Me vine a este lugar y me preguntaron ‘¿te trajiste la malla para meterte’? y les dije que clavé este body y noooo, me sacaron cagando” contó la griega en su historia de Instagram y mostró el atuendo que llevaba debajo de la camiseta de Argentina.

En el siguiente video, Xipolitakis registró la conversación que tuvo con una de las empleadas del hotel."¿ Cómo miércoles me tengo que poner para entrar en la pileta?” le preguntó la argentina a la trabajadora, quien no aguantó las risas. La auxiliar le explicó, en inglés, que debía utilizar prendas que tapen toda la parte superior y cubran hasta los brazos, y usar shorts. También le aclaró que no puede utilizar bikini. "La cagué toda" cerró Stefy entre risas.

Fuente: caras.perfil.com