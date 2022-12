Ciclo cumplido

Termina 2022 y el año entrante será electoral, con lo que ello implica en una Argentina plagada de políticos egoístas que solo piensan en su propio bienestar en vez de el de la gente, aquellos que tienen que representar y satisfacer en sus reclamos, los que los votaron.

En Santa Fe el panorama de apoco se va aclarando, la pésima administración de Omar Perotti en la provincia y la no posibilidad de presentarse para un nuevo mandato lo coloca en un lugar incómodo, sin muchas aspiraciones, sin un delfín definido y con una oposición que de a poco va "acomodando los melones" y limando asperezas para que el Frente de Frentes sea una realidad que permita el cambio de color político en una Santa Fe que por ahora padeció a Omar Perotti, siendo la inseguridad el problema más grande que no supo ni quiso resolver quien en su momento prometió paz y orden y nada de ello logro cuando ya transcurrieron más de tres años de una gestión para el olvido.

Maximiliano Pullaro se ve en el horizonte político como el futuro inquilino de la Casa Gris, con una intención de voto superior al de otros aspirantes a ese cargo y con la experiencia de haber ejercido un cargo que lo habilita a hablar con autoridad del tema que más preocupa a los santafesinos y es la seguridad de una provincia atravesada por el narcotráfico.

Perotti no se resigna a pasar a cuarteles de invierno e intenta copiar al gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, pero cometiendo errores garrafales que el verdadero "Gringo" nunca los haría. La foto con Lionel Messi lo dejó muy mal parado y se ganó el descalificativo mote de "FIGURETI", quizá lo peor que le pueda suceder a un político, ese sobrenombre es el reflejo del desprecio de la gente, desprecio acompañado por un humor descalificante.

En Rafaela Luis Castellano no se quiere dar por vencido y aspira a un nuevo mandato más. Una caja apetecible de once mil millones de pesos o más sirve de incentivo para no dejar la "teta" de un Estado municipal que no puede dar las verdaderas soluciones que la ciudad reclama. La falta agua y de cloacas son seguramente los dos grandes problemas de una ciudad estancada en donde tantos años de un mismo color político en el poder juegan en contra.

La inseguridad también está ganando en Rafaela y si bien es una responsabilidad de la provincia, desde el municipio poco y nada se hace al respecto.

Los números de las obras públicas también le juegan en contra a Castellano, con licitaciones un poco vidriosas y cuestionables. Una verdadera y seria auditoría seguramente lo dejaría muy mal parado al intendente.

Electoralmente los pronósticos tampoco son muy halagüeños para Don Luis. Leonardo Viotti es por ahora quien tiene los mejores números y las encuestas que los radicales no quieren por ahora difundir lo coloca en un lugar por demás expectante, con reales y concretas posibilidades de llegar al cargo mayor y ser finalmente en 2023 el próximo intendente de Rafaela.

Por el lado del Departamento Castellanos, la supremacía eterna de Alcides Calvo se ve amenazada por una persona joven y con mucho caudal político por delante. Honesto, trabajador, inteligente y con muchas ganas de hacer las cosas mas equitativas, Gonzalo Aira, el joven y eficiente "primer intendente" de San Vicente, es quien asoma para destronar a un Calvo que comienza a ser presionado por los suyos y que le puede costar repetir nuevamente. Hay quienes lo quieren ver en la municipalidad de Rafaela y otros van más allá y lo piden para continuar con el legado del perottismo, son los que desconfían profundamente de Mirabella y no quieren saber de nada con otro de los "poetas" de esta política devaluada y decadente.

Gonzalo AIRA

Así están las cosas, así está la sociedad que otrora fuera exitosa, la de dos verdaderos "poetas" de la política, dos personajes que hablando son insuperables, pero que el paso de los años los fue desgastando, a ellos entre si y ellos con una sociedad que más que nuca pide un cambio.