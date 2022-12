La política in extremis

Luego de lo vivido hace una semana, cuando una alegría desbordante borró grietas y las calles de nuestro país fueron celestes y blancas, la política volvió para atrás ignorando la posibilidad histórica de trascender.

En Argentina hace tiempo que ni los unos ni los otros discuten sobre política, sólo de causas judiciales. Mientras esto ocurre, quienes proponen ir contra ella, prometiendo exterminar la casta, avanzan en intención de votos. ¡Hace falta tan poco para que la sociedad responda fuera de la grieta!

El post doctor (primero en lograrlo en derecho de la UBA) constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, le dijo a Infobae: “A pocos días de todos estar incluidos viviendo un sueño común, aparece la grieta con irracionalidad desproporcionada”. Sobre el conflicto entre Nación y la Corte Suprema, señaló aspectos a tener en cuenta: “La CSJN destaca con acierto que CABA no es un municipio, es un sujeto legal igual a las provincias, ante lo cual no cabe la imposición”. Finalmente, ayer el presidente Alberto Fernández, luego de haber dicho que es un fallo de cumplimiento imposible, anunció que acatará la decisión judicial, transfiriendo el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar y pagando con bonos a la administración porteña lo que le indicó la Justicia. Enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible el “cumplimiento” de la orden judicial. Su plan es que el proyecto se trate en sesiones extraordinarias. También confirmó que presentará un recurso “in extremis” contra la decisión judicial y recusará a los magistrados del Máximo Tribunal. A propósito del recurso in extremis que presentará el gobierno contra la decisión del CSJN, el Dr. Gil Domínguez aclaró: “Creo que será rechazado y quedará firme la sentencia. Es una herramienta del derecho vigente que el gobierno utiliza, es un recurso procesal disponible, no es un delito, no atenta contra la democracia” . Remató diciendo que en este conflicto hubo dos planos: “un plano jurídico, de explicación racional y un plano en lo político que fue la irracionalidad pura, con errores muy graves del oficialismo”.

Por su parte, el Arzobispo de Rosario, Eduardo Martín, le habló a los dirigentes políticos: “Necesitamos poner de pie a la Argentina. La vida son ocasiones y no todos los tiempos son iguales. Nos regimos por Cronos y Kairós , este último significa momento oportuno”. Sobre el mismo subrayó: “Muy inutilizado, uno espera de la política un trabajo serio y responsable, pero priman los egoísmos”. Frente al 2023 electoral dijo: “Les pido a los protagonistas celebrar consensos básicos”. Y remató: “nadie trabaja sobre políticas de mediano y largo plazo porque falta grandeza de ánimo y generosidad” .

En la semana que concluyó se dio a conocer los alcances del PlanGas.ar, a través del cual en seis años el país ahorrará aproximadamente USD 20.000 millones. El Ingeniero Raúl Bertero, titular del CEARE-UBA, le dijo a Infobae: “Este plan es parecernos a un país normal. Aquellos productores que tengan contratos serán en dólares al 2028, con el respaldo de Nación ante incumplimiento de privados, y a mitad de precio que Estados Unidos. Con esto nos ahorramos en gasoil y GNL aproximadamente USD 3.000 millones por año. La potencialidad de Vaca Muerta, el litio en las provincias del noroeste, el viento y el sol de la Patagonia y la energía limpia del hidrógeno es de una magnitud tal que duplicaríamos las exportaciones argentinas. Es desbordante la potencialidad en alimentos y energía que tiene el país. Los inversores lo saben y vienen a vernos, pero esperan garantías antes de invertir”.

Argentina es el único país del mundo donde se cuestiona, hoy no a Messi, pero sí a nuestro Bergoglio, el Papa Francisco, un líder mundial. Es un país donde la política frustra tanto a la gente que cuestiona a sus propias glorias.

Esta cronista cree que es la sociedad la que interpone el recurso de reposición in extremis a la política toda para que revea lo que está haciendo, para que analice el camino que está transitando tan alejado de las necesidades e intereses de sus representados.

PD: Así como el fallo de la CSJN despertó rápidamente la grieta política, Rosario, la ciudad de los campeones, rápidamente se transformó en la ciudad de Candelaria, la nena de 5 años que murió por una bala perdida, y la del policía Joel Ruiz, de 30 años, que perdió la vida enfrentándose a un narco.

