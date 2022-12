Daniel Erbetta criticó el fallo de la Corte Suprema de la Nación

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, manifestó fuertes reparos con respecto a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de modificar los coeficientes de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sostuvo que el fallo "es un caso de estudio en la facultad de Derecho".



Si bien advirtió que el Poder Ejecutivo de la Nación debe cumplir con el fallo de la Corte, sostuvo que "no hay duda que existe un nivel de polarización política que no es el más deseable para la construcción de una democracia sólida y para el desarrollo del país. Y esto se traduce en una crisis institucional que involucra a uno de los poderes del Estado, como es la Justicia".



La Corte Suprema de Justicia falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación nacional. Mediante una cautelar, ordenó que se entregue a Capital Federal el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.

"Nada se puede analizar por fuera de un contexto", dijo Erbetta en el programa Creo, que se emite cada mañana por Aire de Santa Fe. Y agregó: "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el distrito de la Argentina con el mayor ingreso per cápita. Allí no hay campos, no hay soja, no hay litio, no hay fábricas. Pero se pagan los impuestos y las tasas más baratas, el transporte más barato y la energía más barata".

"Existe un principio a nivel del Derecho intrafederal que el Derecho de la Lealtad Federal, que supone que bajo ciertos límites los distritos o los Estados más fuertes deben ayudar a los más débiles. A la luz de este principio, la decisión de la Corte de modificar un coeficiente de coparticipación por vía de una medida cautelar, se presenta para los juristas como un hecho bastante innovador", planteó.

"Innovador entre comillas -aclaró-, porque es la primera vez que ocurre. Un cálculo del coeficiente de coparticipación es algo muy complejo. De hecho, no se pudieron poner de acuerdo nunca todas las provincias y la Nación. Que esto lo haga un tribunal de abogados y por vía de una cautelar...".

Erbetta recordó que "cuando Santa Fe demandó a la Nación por problemas con la coparticipación, interpuso dos demandas en 2007 y también una cautelar, pero la Corte nunca lo resolvió. Lo que hizo la Corte fue que, a los siete años (en 2015), dictó sentencia en favor de Santa Fe. Y esa sentencia se cumplió siete años después y con bonos".

Para el presidente de la Corte santafesina, "resolver con una cautelar una situación de este tipo es innovador porque es una cuasi sentencia anticipada. Sin declarar la invalidez de la ley y el decreto, por vía cautelar se suspende la ley y el decreto, y se modifica el coeficiente de coparticipación. Esto es digno de ser estudiado en la Facultad de Derecho".

Daniel Erbetta recordó que "una cautelar supone peligro en la demora, pero la Corte demoró dos años y medio en resolver la cautelar. Bien podría, en ese tiempo, haber resuelto el fondo del asunto y no generar este inconveniente. El peligro de la demora también supone que haya un peligro para el afectado. Y pensar que hay peligro para el distrito más rico de la República Argentina, no es tan fácil de fundamentar".

Fallos de la Corte nacional que no se cumplieron en tiempo y forma

Según Daniel Erbetta, hay otros fallos de la Corte nacional que no se cumplieron en tiempo y forma: "Empecemos por el fallo F. A. L., vinculado a los protocolos sobre aborto, que algunas provincias todavía no implementaron; o el tema de la coparticipación de San Luis, que estuvo cinco meses sin que el gobierno anterior cumpliera con la sentencia, sin que nadie hablara de desobediencia, ni denuncias penales".

"Tenemos que tratar de ser más coherentes, ponernos por fuera de estas disputas tan sangrientas en términos políticos. Estoy avizorando, con todo respeto porque la Corte está conformada por juristas muy formados, una cierta judicialización de cuestiones políticas".

"Con este fallo -insistió- habrá que modificar las partidas del Presupuesto ya aprobado. El Presupuesto no es un chicle, no lo puedo estirar. Para darle más a la ciudad de Buenos Aires, debo sacar de otro lado. A lo mejor debo sacar dinero que iba a destinar a un gasoducto, a las rutas nacionales que iba a hacer en la provincia de Santa Fe".

"Que los senadores de Santa Fe y la política de Santa Fe no asuman esta situación en defensa de los intereses santafesinos, me parece que tiene que haber un llamado a la reflexión", resaltó el jurista.

Erbetta remarcó que "no hay ninguna duda de que el gobierno nacional tiene que cumplir con lo que resolvió la Corte. El tema es cómo hace para cumplir. Este es un caso particular porque es de instancia única, en la Corte; y autoreferente y sin posibilidad de revisión. Lo que pretende el Ejecutivo es que un tribunal de conjueces resuelva la revocatoria. No sé qué chances tendrá este planteo".

El presidente de la Corte santafesina recordó que hasta el momento "les pagaron con bonos a todas las provincias que reclamaron. A lo mejor, Buenos Aires tiene alguna consideración especial".

