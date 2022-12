Mauricio Macri comparó el desacato a la Corte Suprema con “el levantamiento de los Carapintadas”

El ex presidente Mauricio Macri reapareció este viernes con fuertes declaraciones. Previo a Fin de Año, el fundador del PRO disparó contra el presidente Alberto Fernández y los gobernadores que lo respaldaron al desacatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la reasignación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Consideró que hubo una “violación” de la Constitución Nacional que “solamente es comparable con el levantamiento de los Carapintadas” a fines del ’80.

“Todos los días estamos creciendo como sociedad, se profundiza el entendimiento, se ve cada vez con más claridad. Hay muchas cosas negativas en el presente que nos destruyen la esperanza todos los días, pero después la recuperamos porque somos distintos”, comenzó reflexionando Macri sobre el 2022 de la Argentina, en declaraciones a La Nación +. Y sostuvo: “Acá se acaba esto; es el final de una larga era de decadencia de la Argentina. Lo mejor es ese aprendizaje que nos tiene que llevar a ser muy optimistas respecto del futuro”.

Luego, se refirió a “lo peor”: “La angustia que nos ha generado un desgobierno, un gobierno sin rumbo, sin plan, que ha deteriorado sistemáticamente la institucionalidad”, aseveró. A lo que graficó: “Institucionalidad es empleo. Si no la hay, no hay trabajo para los argentinos porque si no hay institucionalidad, es decir ley, no se invierte, y si no se invierte no hay trabajo. Entonces, cuando defendemos la independencia de la Corte Suprema estamos defendiendo nuestro trabajo, el de todos los argentinos para futuro”, remarcó el expresidente.

En este sentido, Macri puntualizó: “Ha habido mucho atropello, mucha ignorancia, mucha prepotencia, mucha mentira”. No obstante, subrayó, “a veces hay que tocar fondo para arrancar de vuelta”. “Y vamos a arrancar. Digan lo que me digan, la Argentina va a arrancar 20 años de progreso que van a ser maravillosos. Y espero que los jóvenes nos acompañen”, vaticinó el cofundador de Juntos por el Cambio.

En torno a la figura del actual jefe de Estado, Fernández, Macri evaluó: “Hay una completa confusión acerca de cuál es el rol fundamental que tiene un líder político. El líder político no genera trabajo ni riqueza, sino las condiciones para que los ciudadanos talentosos desarrollen sus ideas y éstos luego van a necesitar de otros argentinos u otras personas para crecer, mejorar”.

“Cuando mirás la Constitución, estás llenando de pozos la cancha. Acá no hay reglas, (el dirigente social, Juan) Grabois puede hacer la barbaridad que hizo la otra vez con ese discurso perverso de meterse en propiedad ajena. ¿Quién está pensando en comprar un campo e invertir en Argentina si este señor puede ir con 80 energúmenos y metérsele en su casa y acampar ahí? La sociedad dice que eso es opinable, pero en ninguna sociedad seria lo es”, se explayó Macri.

Fue allí que llegó a la cruda comparación: “Violar la Constitución, que es lo más grave que nos pasó en estos días, solamente es comparable con el levantamiento de los Carapintadas. Es alterar el orden constitucional de forma inaceptable. Una clara violación a nuestro sistema republicano democrático. Ellos ya tienen que estar depositando de vuelta la plata en el banco y las excusas que dan son mentira”, sostuvo.

En la misma línea, agregó: “Párrafo aparte para los catorce más cuatro gobernadores, 18 gobernadores, adhiriendo. Muy triste. Gobernadores que creen que pueden ser parte del futuro de la Argentina, diciendo que esto es expropiatorio de la coparticipación. Con argumentos falaces acompañan la violación de la Constitución Nacional”, insistió el exmandatario.

Por último, agudizó sus críticas para con Fernández, al considerarlo “un experimento que pudo haber tenido éxito para engañar a un pequeño porcentaje de la sociedad que hoy está muy arrepentida”. “Cuando improvisás con experimentos, con gente que no está preparada, pasa esto. Hoy no tenemos Presidente. Destruyó el valor de la palabra presidencial”, sentenció Macri.

Con vistas a las elecciones de 2023, el jefe de Estado afirmó que en Juntos por el Cambio están “mucho más preparados que en 2015”. “Yo no estoy anotado. Sigo trabajando”, declaró sobre una posible candidatura. Y señaló: “Juntos por el Cambio tiene que demostrar que somos distintos, que vamos a tener una competencia con los que se anoten, sabiendo que el día después hay que trabajar juntos porque lo que hay que construir es enorme, colosal”.

“Nadie puede sentirse enojado”, subrayó, aludiendo a los que ya están anotados, como Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich por el PRO, y Gerardo Morales por la UCR. “Lo que sí, hay que reforzar muy bien, tener ideas claras, que somos el cambio o no somos nada, que no se puede transar con ningún privilegio ni ningún mafioso; hay que convocar a gente sana, que trabaje en equipo; no hay que practicar buenísimos, como quien les habla”, cerró Macri.

