Pelea por los pagos QR: una multinacional compró una fintech argentina para competir con Mercado Pago

No hubo vacaciones para el mercado fintech, que arrancó 2023 con una noticia fuerte. La multinacional Fiserv, una de las líderes en la provisión de terminales de pago con su marca PosNet, compró el 100% del paquete accionario de Yacaré, la primera billetera virtual de la Argentina y pionera en los pagos QR. La operación, por un monto que no fue informado, pone a un competidor fuerte en el camino de Mercado Pago en el negocio de los pagos con QR del cual la empresa de Marcos Galperín tiene la principal red de comercios.

“Esta incorporación permitirá a los comercios de Fiserv utilizar códigos QR para aceptar pagos realizados con todo tipo de billeteras. Hoy en día Yacaré ofrece una solución QR estático para pequeños comercios y una solución de QR dinámico para comercios más grandes”, señaló Juan Ignacio de la Torre, a cargo de Fiserv Latinoamérica Sur.

En ese tecnicismo, interpretan en el mercado, está la clave de la jugada. Fiserv ya ofrece a los comercios el “QR dinámico”, el que está en las pantallas de sus terminales PosNet. Con Yacaré planea empezar a ofrecer el “QR estático”, aquel que está impreso en los mostradores de los comercios y el que, por la fuerte red generada por Mercado Pago, están más habituados a usar tanto los consumidores como los comerciantes.

De ese modo, Fiserv no buscó quedarse con la red de Yacaré, de solo 1.500 comercios, sino con su tecnología y su know how para poner en los comercios un lector impreso de QR de un modo similar al que lo hace Mercado Pago. Yacaré tiene un doble rol de billetera digital y aceptador de pagos; en este último caso, desarrolló la tecnología para atender grandes empresas, como por ejemplo Telecom Personal, que recibe pagos QR de cualquier billetera pero la administración de Yacaré. Su red, se espera, será aumentada en gran escala por Fiserv, cuya red de PosNet abarca a más de 400.000 comercios de todo el país.

“Somos una billetera boutique que fue pionera en materia de pagos QR, una modalidad en la que arrancamos incluso antes que Mercado Pago”, explicó Jorge Zanabone, fundador de Yacaré y, a partir de la venta de su empresa, será director en Fiserv.

“Más allá de que nos llena de orgullo profesional que se valore la tecnología que creamos, creo que también hay un mensaje para el ecosistema fintech: ojalá que esto siembre un antecedente de que hay grandes empresas que necesitan de los servicios de las fintech argentinas, por lo que siempre tenemos que innovar y reconvertirnos cuando es necesario. Había que salir del laberinto y salimos por arriba”, agregó.

El “laberinto” al que se refiere Zanabone, una voz siempre escuchada entre los empresarios fintech, son las dificultades que muchas empresas del sector están enfrentando: en particular, mencionó el encaje del 100% de los fondos dispuesto por el BCRA, que les quitó una vía genuina de financiamiento, y el freno a la llegada de capitales abundantes que se registró en los últimos años. Sin esas inyecciones de dinero, algunos proyectos (como Ank, del Banco Itaú o algunas billeteras cripto) se quedaron en el camino o debieron achicarse. “Se pinchó el globo que decía que con un buen powerpoint se pueden conseguir 10 o 20 millones de dólares”, explicó.

No obstante, la historia de Yacaré siempre estuvo distante de ese camino. Zanabone fundó la empresa en 2016 y nunca se inclinó por las rondas de inversión. No obstante tuvo socios a lo largo del camino. El principal de ellos es el Banco Voii, que tuvo a su cargo la operación de venta a Fiserv. “Ha sido un hito para el Banco Voii poder pasar la posta de Yacaré a una empresa internacional de primera como Fiserv. Con toda la expectativa de que Yacaré y su equipo lograrán una sinergia importante y podrán explotar todo su potencial”, señaló Mariano Flores Vidal, el CEO del Voii y ex gerente general del BCRA.

Según explicó de la Torre, los productos de Yacaré harán que Fiserv “sea más competitivo en el mercado de las transacciones de pago inmediato, al permitir a los comercios ofrecer otro método de pago a sus clientes”. Con la combinación de ambas empresas espera “aumentar la capacidad de Fiserv para ayudar a los comercios a atraer nuevos clientes, profundizar las relaciones con los clientes existentes y aumentar los ingresos”.

“En el futuro, Fiserv espera avanzar con otros productos de Yacaré, como una app para comercios y el onboarding digital”, concluyó de la Torre.

A raíz de esta operación, Yacaré dejará de funcionar como billetera digital para individuos. Los 100.000 clientes que tiene en la actualidad ya no pueden ingresar fondos en sus cuentas y tendrán hasta el 31 de enero próximo para gastar sus saldos o bien transferirlos a otras cuentas de bancos o fintech.

