Camila Homs rompió el silencio sobre sus chats insultando a De Paul: “No me arrepiento de lo que dije”

En medio del escándalo tras la denuncia por amenazas que Rodrigo De Paul hizo contra Camila Homs, la modelo dio una entrevista en Socios del espectáculo (eltrece) en el que se refirió a los chats que trascendieron y originaron la acusación del futbolista.

“Los chats son verdaderos y no me arrepiento de lo que dije”, comentó la influncer, en un reportaje que dio a orillas del mar, en Punta del Este, a donde está pasando las vacaciones.

Qué dijo Camila Homs sobre los chats con Rodrigo De Paul

La modelo dejó en claro, en el reportaje con Socios del espectáculo, que no quiere volver bajo ningún aspecto con Rodrigo De Paul. “Ya re está, estoy en otra. Ni pienso en mi ex”, comentó. Cuando el cronista le consultó sobre las conversaciones que trascendieron entre ambos, Homs afirmó que son charlas que mantuvo con el mediocampista campeón del mundo.

“Lo de los chats es verdad. Son míos. Pero es una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno. Me shockeó verlo, pero no por haber dicho las cosas que dije. No me arrepiento de las cosas que dije. Tengo mis motivos de por qué estaba así enojada pero me indigné y me sorprendió que haya salido así a la luz”, lanzó.

Luego, Camila aclaró que los chats “son directos”, es decir, que las palabras que trascendieron son reales, pero que ella no recuerda haberle dicho que no podía ver a sus hijos.

“Trato de no mezclar las cosas por más que esté recaliente. Pero cuando me enojo, soy muy frontal y te digo lo que pienso. No entendés las cosas que puedo llegar a decir. A veces hiero mucho, es lo que me sale”, enfatizó.

La influencer, además, remarcó que “no le molesta” lo que haga su ex, pero sí le irritan algunas cuestiones del día a día. “Mientras no se metan con mis cosas, que hagan lo que quieran, pero cuando se meten con lo más importante que tengo y veo sufrir a mis hijos, me duele mucho”, cerró.

Fuente: TN