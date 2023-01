Cande Ruggeri fue mamá: nació Vita, su primera hija con Nicolás Maccari

Después de una larga y feliz espera, Cande Ruggeri, hija del ex futbolista de la Selección Argentina Oscar Ruggeri, dio a luz a su primera hija, Vita Maccari Ruggeri. La pequeña nació en el hospital Austral a las 20 horas de la noche, pesando unos 2.700 kilos. Vita es la primera hija de Cande y su pareja Nicolás Maccari, con quien ha estado en relación durante cuatro años.

Según relataba en sus redes sociales, la joven madre había experimentado noches difíciles durante los últimos meses de su embarazo. Esto se debía a los desafíos que enfrentaba para mantener una buena salud debido al cansancio y las dificultades para conciliar el sueño.

Cande, que recientemente fue tapa de CARAS, decía sobre la llegada de Vita: “Tengo muchas ganas de que nazca...de estar ya los tres. Al principio, sabemos que va a ser un desafío pero también sentimos que estamos afianzados como pareja y equipo para afrontar lo que venga”.

“Papá me llama permanentemente para saber cómo estoy, está un poco intenso pero lo entiendo porque estamos todos ansiosos... Tuve un embarazo tranquilo pero estas últimas semanas se me hicieron difíciles ya que la panza pesa bastante y molesta con el calor, no me puedo dar vuelta en la cama... me cuesta un montón levantarme pero la llegada de nuestra primera hija va a ser un momento único, es una bendición. Si bien mi mamá −Nancy Otero−, mi hermana −Daiana Ruggeri− y Paula Chaves me dieron sus consejos, creo que cada situación es especial. Trato de no pensar tanto, de dejar fluir... siento que va a venir como ella quiera y la vamos a recibir con mucho amor”, afirmaba a CARAS quien eligió el nombre de su heredera en pandemia cuando estudiaba Italiano.

Fuente: caras.perfil.com