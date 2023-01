Quién es el dirigente político que se ganó el corazón de Tamara Pettinato

Poco se sabe sobre la vida amorosa y privada de Tamara Pettinato que, aunque en televisión y radio se dedica a hablar de la farándula, ella prefiere guardarse sus temas privados para su círculo íntimo. Es por eso que sorprendió a todos con su story en Instagram desde la playa, donde oficializó una relación que se venía rumoreando hace más de dos años.

La mamá de Milo, de 12 años, estuvo en pareja públicamente por última vez con el productor Martín Moyano. Si bien nunca reveló mucho sobre la relación, si dio a conocer lo que le gustaba de Martín y por qué elegía salir con él. “Martín es productor de tele, pero cuando lo conocí era canillita. Nunca tuve novios con plata ni me fijé en empresarios. La crianza también influye mucho en quien uno elige como pareja. A mí no me criaron como a Wanda Nara, con el objetivo que busque a un futbolista millonario. En mi entorno siempre hubo gente humilde, por eso siempre salí con chicos así. Martín es así”, explicó la hija de Roberto Pettinato.

Luego de la separación con el padre de su hijo, menos aún se supo sobre su situación sentimental. La última vez que hizo comentarios al respecto fue en 2021, en el programa de Andy Kusnetzoff, PH. “Yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español”, reveló Pettinato, ante la sorpresa de todos los invitados. “Acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera. Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio. Pero él tiene novia todo el tiempo, que soy yo. Las reglas no son iguales para todos, basta de igualdad”, continuó Tamara.

De todas maneras, parece que la panelista decidió dejar de ser tan reservada sobre sus vínculos amorosos y reveló a su pareja en redes finalmente. Se trata de José Glinski, el Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Tamara compartió en sus historias de Instagram una foto con su novio en cuestión. Él con un traje de baño y ella con una bikini colorida y un pareo, se mostraron a orillas del mar disfrutando de la playa y el verano. Pettinato acompañó la publicación arrobando a José y le dedicó un emoji de corazón, dejando muy en claro su relación. Incluso, Glinski resubió la historia a su cuenta.

¿Será que Tamara decidió ser más abierta con la exposición de su vida privada o será esta una de las pocas fotos que veremos de los dos en público?

Fuente: cara.perfil.com