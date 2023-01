Jacinda Ardern anuncia su dimisión como primera ministra de Nueva Zelanda

La primera ministra de Nueva Zelanda, la laborista Jacinda Ardern, ha anunciado este jueves inesperadamente que dejará el cargo el próximo febrero, pues no tiene “la energía” para presentarse a la reelección el próximo octubre. Ardern, de 42 años, ha hecho el anuncio durante una reunión del Partido Laborista en la ciudad oriental de Napier, en la que ha asegurado con voz trémula: “No tengo suficiente energía para seguir con el trabajo. Es el momento”. La carismática política consiguió en octubre de 2020 revalidar su mandato con una aplastante mayoría y que el Partido Laborista gobernara en solitario, algo que ninguna formación neozelandesa había logrado desde la reforma electoral de 1996.

“No lo dejo porque sea duro, lo dejo porque este trabajo conlleva una gran responsabilidad y no tengo suficiente energía para hacerle justicia”, ha explicado durante una rueda de prensa. “Creo que liderar un país es el mayor privilegio que nadie puede tener, pero también uno de los trabajos más exigentes. No puedes ni debes hacerlo a no ser que tengas el depósito lleno y algo más en la reserva para afrontar los retos inesperados”, ha agregado.



En una emotiva intervención en la que ha tratado de contener las lágrimas en varias ocasiones, Ardern ha afirmado que no tiene planes una vez abandone el puesto, y que aprovechará para pasar más tiempo con su familia mientras piensa en cómo continuar “ayudando a Nueva Zelanda”. Ardern tuvo a su única hija, Neve, cuando ya era primera ministra, y trató de normalizar su papel como madre y líder con decisiones icónicas como llevar a la pequeña cuando era un bebé a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en 2018, imagen que dio la vuelta al mundo, siendo la primera vez que un dirigente lo hacía.

Sin sucesor designado, este será elegido el próximo 22 de enero en una votación en el seno de su partido. El ganador necesita dos tercios del apoyo de los miembros, un proceso que se espera no se demore más allá del 7 de febrero, fecha que Ardern ha puesto de tope para su dimisión. El viceprimer ministro, Grant Robertson, aliado de Ardern, ha afirmado que no busca el liderazgo, por lo que no hay un candidato claro para ocupar el cargo hasta la cita electoral, que la primera ministra ha marcado en el próximo 14 de octubre. El inesperado anuncio de Ardern tiene lugar mientras algunos sondeos conceden cierta ventaja al opositor Partido Nacional para las elecciones, y dan a la formación de Ardern, que se ha mantenido popular aunque con el desgaste habitual de años a los mandos, una caída en sus índices de apoyo. No obstante, Ardern ha dicho que cree que su formación “ganará las elecciones”.

Ardern se convirtió en la mujer dirigente más joven del mundo cuando fue elegida primera ministra en 2017 a los 37 años. Durante su mandato, Nueva Zelanda se ha enfrentado a numerosas dificultades, como ha recordado ella misma hoy, como la pandemia de covid-19, los atentados en dos mezquitas de Christchurch en 2019, que dejaron 51 fallecidos, o la erupción del volcán White Island ese mismo año. Su gestión y reacción tras los atentados fue especialmente aplaudida, prohibiendo después las armas semiautomáticas utilizadas durante el ataque y reformando las leyes de posesión de armas. Pero su fulgurante carrera se ha visto en los últimos tiempos impactada por la pandemia de covid-19, a la que el gabinete de Ardern hizo frente con uno de los cierres de fronteras más estrictos del planeta, así como por el actual azote de la inflación.

